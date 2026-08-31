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Jednokratne pomoći za studente i učenike, trudnicama sigurnost i zaštita

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Autor:

Kristina Sekerez
31.08.2026 19:15

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Једнократне помоћи за студенте и ученике, трудницама сигурност и заштита
Foto: ATV

Osnovcima 100, srednjoškolcima i studentima po 150 KM jednokratne pomoći, to je prijedlog premijera Srpske. Za to će, kaže Savo Minić, biti izdvojena značajna sredstva. Republika Srpska to može. Rezultat je to, između ostalog, pojačanih privrednih aktivnosti.

„U razgovoru sa roditeljima, sa našim porodicama koje svaki dan srećem na terenu, bila je jedna i zahvalnost i pohvala za odluku koja se odnosila za nabavku udžbenika, ali na terenu smo čuli da ima i potrebe za troškovima koji se odnose na nabavku, evo da ne konkretizujem sada do detalja, ali tempere, kajdanke i kojekakva čuda i smatramo da bi na taj način pomogli našim porodicama“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Trudnice će dobiti sigurnost i zaštitu. Mijenjaće se i zakoni i to da bi ženama zaposlenim na određeno vrijeme, a koje u tom periodu ostanu trudne, bila omogućena ista prava kao onima koje su zaposlene na neodređeno.

„A to znači da im se produžava radni odnos svakako za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog odsustva i da se prevode u stalno radno zaposlenje. Na taj način, dakle, otvaramo prostor za zaštitu i porodice i žena, ali isto tako dajemo podršku svim našim institucijama. Naravno da ćemo imati široku raspravu u okviru generalno sektora, dakle da vidimo poslodavaca i u javnom sektoru i u privatnom sektoru na tu temu", rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

Za one koji to ne budu poštovali stići će oštre mjere. Čini se da je po tom pitanju postignuto jedinstvo između vlasti i opozicije. Sa sličnim prijedlogom u istu svrhu su izašli i PDP-ovi narodni tribuni.

„Potrebno je manje od milion KM kako bi jednom za sva vremena bilo riješeno pitanje trudnica zaposlenih na određeno vrijeme i kada bi se donio zakon, odnosno dopune Zakona o radu koje podrazumijevaju da će se automatski ugovori na određeno vrijeme za trudnice produžiti sve dok ne istekne trudničko, odnosno porodiljsko odsustvo“, kaže Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u NSRS.

Ranije su donesene različite mjere usmjerene na zaštitu porodice. One su se odnosile na podršku višečlanim porodicama, porodiljama, majčinstvu i novorođenčadi.

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SNSD

Republika Srpska

trudnice

Savo Minić

Željka Cvijanović

srednjoškolci

studenti

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