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Karan: Istorijsko iskustvo stradanja povezuje srpski i jevrejski narod

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 20:47

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предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da srpski i jevrejski narod povezuje duboko istorijsko iskustvo stradanja koje je utemeljeno na snažnom međusobnom razumijevanju i poštovanju.

"Holokaust nad jevrejskim narodom i genocid nad srpskim narodom u NDH nas trajno obavezuju na kulturu pamćenja, sjećanja, ali i na odlučnost da čuvamo svoju slobodu i pravo na naše postojanje", rekao je Karan u obraćanju prisutnima na promociji knjige "Jonijeva posljednja bitka: operacija spasavanja u Entebeu, 1976.", autora Ida Netanjahua, u sjedništu Vlade Republike Srpske.

On je naveo da knjiga govori o događajima koji su se dogodili u gotovo nemogućim okolnostima, jer su se izraelski taoci nalazili hiljadama kilometara daleko od Izraela.

"Operacija u Entebeu je bila podvig izuzetnih ljudi, ali istovremeno i izraz duha jedne zemlje, vjernog naroda. Zato ovo nije samo priča o jednoj izvanrednoj antiterorističkoj operaciji i oslobađanju talaca, već operacija koja je dala novu doktrinu postupanja sa terorizmom", rekao je Karan.

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On je istakao da posebno mjesto u priči o Entabeu pripada Joni Netanjahuu, čija je žrtva prevazišla njegovu ličnu žrtvu i postala dio kolektivnog pamćenja i narativa izraelskog naroda, prenosi Srna.

"Postala je simbol odgovornosti, hrabrosti i spremnosti na žrtvu za druge. Izrael čiji je savremeni identitet duboko oblikovan iskustvom Holokausta, zavjetom 'Nikad više' i neprestanom borbom za opstanak u Entebeu je pokazao da ne pristaje na ulogu pasivnog posmatrača", istakao je Karan.

On je dodao da je ova operacija postala jedan od važnih momenata u oblikovanju političkog i nacionalnog identiteta i potvrdila da narod mora biti subjekt, a ne objekat svoje sopstvene istorije.

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"Pitanje suvereniteta je izuzetno važno i za nas ovdje u Republici Srpskoj, koja je više od tri decenije subjekt sopstvene istorije, posebno kroz prizmu borbe na afirmaciju svog ustavnog suvereniteta u ovakvoj složenoj multietničkoj zajednici", naglasio je Karan.

On je zaključio da Republika Srpska njeguje dugogodišnje prijateljstvo i sadržajne odnose sa jevrejskim narodom i Izraelom, te vjeruje da će i večerašnja promocija knjige doprinijeti tom prijateljstvu.

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Jevreji

Siniša Karan

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