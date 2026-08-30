Karan: Traganje za nestalima je pitanje pravde, ljudskog dostojanstva i odnosa prema žrtvama

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se na Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima, sa posebnim pijetetom prema onima za čijim se posmrtnim ostacima i danas traga.
- Dok god postoji ijedna porodica koja ne zna gdje počiva njen najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu. Traganje za nestalima nije tehničko ili administrativno pitanje to je pitanje pravde, ljudskog dostojanstva i odnosa prema žrtvama i njihovim porodicama - naglasio je Karan.
Predsjednik Srpske je istakao da mnoge porodice, koje već decenijama žive sa neizvjesnošću i bolom, zaslužuju istinu, odgovore i pravo da svoje najmilije pronađu.
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- Institucije Republike Srpske nastaviće da čuvaju sjećanje na poginule i istrajavati u pronalaženju nestalih, te njegovati istinu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je naša trajna obaveza prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama, ali i prema generacijama koje dolaze - zaključio je Karan.
Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 2021. godine u Republici Srpskoj se obilježava 30. avgusta, kada je i Međunarodni dan nestalih ustanovljen u znak sjećanja na žrtve ratova, zločina protiv čovječnosti i kršenja ljudskih prava.
(Srna)
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