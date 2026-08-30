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Helikopter MUP-a Srpske preventivno gasi požarišta na Trebeviću

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 10:51

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Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.
Foto: Srna

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i danas će gasiti požar na području Trebinja, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

"Juče su za potrebe izviđanja požarišta i gašenja požara na području Trebevića i Trebinja, ostvarena tri časa i 49 minuta leta, pri čemu je iz vazduha izbačeno ukupno 14.000 litara vode", objavljeno je na "Instagram" nalogu Ministarstva.

Iz MUP-a su naveli da će i danas, u skladu sa potrebama na terenu i uslovima za letenje, biti nastavljeno angažovanje na zaštiti ljudi i imovine.

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Tagovi :

Helikopter

MUP Republike Srpske

Trebević

Trebinje

požar

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