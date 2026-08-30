Stevandić: Za razliku od SDP-a mi ne orgijamo na nečijoj smrti

Autor:ATV redakcija
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Ljudi iz SDP-a su redovni na grobu bošnjačkog komandanta Rasima Delića, koji je u Hagu osuđen za zločine nad Srbima, a Srbe tuže za odavanje saučešća ili narodnu percepciju povodom smrti generala Ratka Mladića i to im predstavlja veličanje ratnih zločina, rekao je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
"Podmukli licemjeri!", objavio je Stevandić na "Iksu" povodom toga što je zamjenik predsjednika SDP-a Zukan Helez objavio da mora nestati i ideologija koja slavi generala Mladića.
Stevandić je podsjetio da Srbi nisu orgijali na smrti i sahrani Delića, jer poštuju mrtve.
Nismo orgijali na smrti i sahrani bošnjačkog komandanta Rasima Delića,u Hagu osuđenog za zločine nad Srbima.Nismo jer poštujemo mrtve.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 30, 2026
SDP je Npr redovan na njegovom grobu,a nas tuže za odavanje saučešća ili narodnu percepciju i to im je veličanje ratnih zločina.
Podmukli licemjeri! pic.twitter.com/0aeSxplzFi
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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