Tragedija kod Prijedora: Poginuo vozač nakon slijetanja sa puta

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Prijedorčanin čiji su inicijali R.L. poginuo je sletivši automobilom "opel" sa kolovoza na regionalnom putu u Saničanima kod Prijedora, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Policijski službenici izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 19.30 časova. Iz Policijske uprave Prijedor apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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