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Tragedija kod Prijedora: Poginuo vozač nakon slijetanja sa puta

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 09:36

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Трагедија код Приједора: Погинуо возач након слијетања са пута
Foto: ATV

Prijedorčanin čiji su inicijali R.L. poginuo je sletivši automobilom "opel" sa kolovoza na regionalnom putu u Saničanima kod Prijedora, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Policijski službenici izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 19.30 časova.

Iz Policijske uprave Prijedor apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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Prijedor

Saobraćajna nesreća

poginuo vozač

PU Prijedor

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