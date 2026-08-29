Za uhapšene u akciji ''Ketering'' predložen pritvor

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je određivanje pritvora za Admira Arnautovića Šmrka i još sedam lica uhapšenih u akciji "Ketering".

Osim Šmrka, pritvor je predložen i za Mirsada Mujkića, Anela Sejfovića, Tarika Džombu, Midhata i Hamzu Asotića, Adnana Maglića i Harisa Ćatovića.

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Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke, prikriju dokaze, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

O prijedlogu za određivanje pritvora izjasniće se Opštinski sud u Sarajevu.

Akcija "Ketering" rezultat je višemjesečne istrage koju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH, sproveli pripadnici Uprave policije MUP-a KS, uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

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U pretresima je pronađeno i oduzeto devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama droge, dva luksuzna automobila, te brojni drugi predmeti od značaja za istragu.