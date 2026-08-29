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Otkriveno šta se tačno desilo sa medvjedom stradalim na putu u BiH

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 09:37

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Аутобус усмртио медвједа код Турбета
Foto: Fejsbuk

Jutros se društvenim mrežama proširila fotografija mrtvog medvjeda pored puta u mjestu Dolac na Lašvi kod Turbeta.

Iako u početku nije nije bilo zvaničnih informacija, sada je otkriveno šta se tačno desilo.

Naime, na pomenutom putu došlo je do saobraćajne nesreće kada je autobus naletio na medvjeda koji je iznenada istrčao pred vozilo.

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Životinja je nakon udara ostala ležati pored saobraćajnice. Nesreća je uzrokovala privremeno usporavanje saobraćaja, dok su vozač i dio putnika napustili vozilo kako bi provjerili situaciju.

Nadležni pozivaju vozače koji se kreću ovom dionicom kroz Lašvansku dolinu na pojačan oprez i smanjenje brzine zbog opasnosti od ponovnog izlaska divljači na put.

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Medvjed

nesreća

udes

Turbe

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