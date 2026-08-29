Logo

Godišnjica monstruoznosti NATO-a: Ubijali civile i koristili radioaktivnu municiju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:14

Komentari:

1
Годишњица монструозности НАТО-а: Убијали цивиле и користили радиоактивну муницију
Foto: screenshot

Avioni NATO-a počeli su 30. avgusta 1995. godine seriju masovnih napada na vojne i civilne ciljeve u Republici Srpskoj, čineći ratne zločine.

U višednevnim bombardovanjima, u kojima je korištena i radioaktivna municija, ubijeno je više od 100 civila.

Bombardovanje je izvedeno uz "objašnjenje" da treba Srbe da "dovede za pregovarački sto".

Полиција Србија

Srbija

U teškoj nesreći poginula žena: Srna izletila na put, vozač izgubio kontrolu nad automobilom

Hrvati i muslimani su, zahvaljujući pomoći NATO-a iz vazduha, osvojili oko 4.000 kilometara kvadratnih na zapadu Srpske, odakle je moralo da izbjegne više od 170.000 Srba, podsjeća "Srna".

Prvi dan bombardovanja protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske je blizu Pala oborila francuski avion "miraž 2000", iz kojeg su se dva pilota spasila katapultiranjem.

Ротација полиција Бањалука

Hronika

Policija objavila detalje tragedije u Srpskoj: Poginuo vozač, među povrijeđenima djeca

U Republici Srpskoj se 9. septembra obilježava Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja, koje su snage Alijanse izvršile od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine na teritoriji BiH bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

Snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku ukupno 1.026 bombi, među kojima je 13 krstarećih raketa tipa "tomahavk", dok je ukupna težina bačenog eksploziva iznosila oko 10.000 tona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NATO

NATO bombardovanje Srpske

Komentari (1)

Više iz rubrike

Цвијановић: СНСД озбиљна политичка прича - 30 година организовани у име Српске

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD ozbiljna politička priča - 30 godina organizovani u ime Srpske

7 h

13
Додик у Градишци

Republika Srpska

Dodik: SNSD tokom 25 godina nije dozvolio da razočara srpski narod

19 h

16
Кузмић и Минић у Пелагићеву

Republika Srpska

Kuzmić: Srpska i resorno ministarstvo posebno ponosni kada vidi da ovakve objekte i porodične farme

20 h

0
Минић и Кузмић у посјети Андрић фарми

Republika Srpska

Minić: Preduzeće "Andrić-farm" pravi primjer kako porodični biznis može da se organizuje

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima