Godišnjica monstruoznosti NATO-a: Ubijali civile i koristili radioaktivnu municiju

Avioni NATO-a počeli su 30. avgusta 1995. godine seriju masovnih napada na vojne i civilne ciljeve u Republici Srpskoj, čineći ratne zločine.

U višednevnim bombardovanjima, u kojima je korištena i radioaktivna municija, ubijeno je više od 100 civila.

Bombardovanje je izvedeno uz "objašnjenje" da treba Srbe da "dovede za pregovarački sto".

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Hrvati i muslimani su, zahvaljujući pomoći NATO-a iz vazduha, osvojili oko 4.000 kilometara kvadratnih na zapadu Srpske, odakle je moralo da izbjegne više od 170.000 Srba, podsjeća "Srna".

Prvi dan bombardovanja protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske je blizu Pala oborila francuski avion "miraž 2000", iz kojeg su se dva pilota spasila katapultiranjem.

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U Republici Srpskoj se 9. septembra obilježava Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja, koje su snage Alijanse izvršile od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine na teritoriji BiH bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

Snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku ukupno 1.026 bombi, među kojima je 13 krstarećih raketa tipa "tomahavk", dok je ukupna težina bačenog eksploziva iznosila oko 10.000 tona.