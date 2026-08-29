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Banjalučanin svjedočio katastrofi u Nepalu: Nema potrebe da zamišljamo strašni sud

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:47

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Клизиште у Непалу
Foto: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Broj žrtava poplava u Nepalu porastao je na 579, dok je Kina saopštila da je u Tibetu poginulo sedam osoba. Operacije potrage i spasavanja privremeno su obustavljene zbog lošeg vremena.

Nepalski ministar spoljnih poslova Šisir Kanal rekao je da je toj zemlji potrebna strana pomoć u spasavanju ljudi iz tunela, kao i u identifikaciji i skladištenju tijela.

Banjalučki inovator, istraživač i speleolog, Zoran Dujaković nalazio se na 100 kilometara od područja koje je zahvatila katastrofa.

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Rekao je za "RTRS" da je osjetio zemljotres, te da je samo dan kasnije trebalo da prođe pravcem koji je sada potpuno razoren i da su cijela sela nizvodno praktično nestala.

"To je nezamislivo i šok. Zemljotres je sve pokrenuo", naveo je Dujaković, prenosi "RTRS".

Dodao je da bi katastrofa bila daleko veća da se sve dogodilo u toku noći.

"Bilo je jutro pa ljudi nisu spavali, da su spavali katastrofa bi bila daleko veća. Međutim, šta se tu dogodilo. To se dogodilo u četvrtak, a u petak Hindusi imaju veliki praznik i velika masa hodočasnika je išla iz pravca Indije i Nepala u pravcu Tibeta prema svetoj planini Kalaiš", rekao je on.

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Slikovito je opisao kakva je sila prirode bila u tim momentima.

"Ja ono nisam mogao vjerovati. Granični prelaz koji su Kinezi pravili od betona je za tri sekunde praktično zbrisan. Što je moj prijatelj rekao 'nema potrebe da zamišljam strašni sud, ja znam kako to izgleda'. Jednostavno, to je to", ispričao je Dujaković.

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Zoran Dujaković

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