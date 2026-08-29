Tukli i opljačkali strance u Rijeci: Kažnjeni sa po 1.500 evra

Šestorica hrvatskih državljana kažnjena su sa po 1.500 evra nakon što su u četvrtak uveče u središtu Rijeke fizički napala trojicu stranih državljana, jednog lakše povrijedila i uzela im torbu sa različitim predmetima.

Riječ je o muškarcima u dobi od 21 do 39 godina. Incident se dogodio oko 23 sata u Ulici Fiorella la Guardia na području Brajde.

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Policija navodi da su bili pod uticajem alkohola te su narušavali javni red i mir naročito drskim i nepristojnim ponašanjem.

Jednog stranca lakše povrijedili

Napali su trojicu stranih državljana u dobi od 24, 26 i 27 godina. Pritom je 24-godišnjak lakše povrijeđen, a napadači su im uzeli i torbu sa različitim predmetima.

Policajci su brzo stigli na mjesto događaja i spriječili nastavak sukoba. Dio napadača tada je pobjegao.

Oni koji su zatečeni odmah su uhapšeni, dok je policija odbjegle počinioce ubrzo pronašla u središtu Rijeke. Kod njih su pronađeni i otuđeni predmeti.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je, navodi policija, da su muškarci sa namjerom nanošenja štete nasrnuli na strane državljane i fizički ih napali.

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Jedan od njih bježao policiji kroz četiri crvena

Za jednog od osumnjičenih, 29-godišnjaka, policija je utvrdila i dva saobraćajna prekršaja.

On se na području Brajde automobilom nije zaustavio na svjetlosne i zvučne signale policije, nego je nastavio voziti nedopuštenom brzinom.

Tokom bijega prošao je kroz četiri semafora na kojima je bilo upaljeno crveno svjetlo.

Za te je saobraćajne prekršaje policija sudu predložila dodatnu novčanu kaznu do 2.650 evra i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Svakome po 1.500 evra kazne

Sva šestorica juče su u hitnom prekršajnom postupku dovedena na Opštinski sud u Rijeci.

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Sud ih je pravosnažno proglasio krivima za naročito drsko i nepristojno ponašanje te svakome odredio novčanu kaznu od 1.500 evra.

(Indeks.hr)