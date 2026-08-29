Biljana i Goran nakon 17 godina borbe dobili bebu

Bračnom paru Biljani i Goranu Komleniću iz Mrkonjić Grada želja da postanu roditelji ostvarila se nakon 17 godina braka i šest pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje.

Bračni par Komlenić ističe da im je u borbi za potomstvo veoma pomogla finansijska podrška Vlade Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja i opštine Mrkonjić Grad.

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Biljana priča za Srnu da su svaka godina i svaki bezuspješan pokušaj vještačke oplodnje za nju i muža bili veliko i bolno iskustvo, ali da je sve izbrisano kada su dobili kćerku Anju, koja danas ima tri godine.

"Našoj sreći nije bilo kraja, a kada smo prvi put uzeli svoju bebu u naručje, sve brige i strahovi tada su iščezli. Naše porodice i prijatelji radovali su se zajedno s nama, jer oni su nam bili i najveća podrška tokom svih proteklih godina", rekla je Komlenićeva.

Prema njenim riječima, Anja je zdravo i veselo dijete, koje svakog novog dana donosi sreću svojim roditeljima.

Komlenićeva je rekla da su bezuspješni pokušaji da postanu roditelji prirodnim putem i biomedicinski potpomognutom oplodnjom za nju, pored tjelesnog bola, predstavljali i najveći duševni bol, jer je teško podnosila činjenicu da nije postala majka.

Ona je dodala da nije imala velika očekivanja ni nakon šestog pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje, ali, kako ističe, u njoj je živjela nada i želja da trudnoću iznese do kraja.

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"Svih tih mjeseci morala sam uglavnom da mirujem, odlazim na mnogobrojne medicinske preglede i pretrage, ne izlažem se fizičkim naporima, kao ni velikom stresu, što je u današnje vrijeme prilično teško. U tim mjesecima najveća podrška bio mi je muž, kao i moja i njegova porodica, tako da je sve prošlo bez većih problema", prisjeća se Komlenićeva.

Želi da rodi i drugo dijete

Želja za potomstvom ovu ženu ne napušta ni u 48. godini, jer, kako naglašava, željela bi da rodi i drugo dijete.

Komlenićeva je rekla da su nakon šeste biomedicinski potpomognute oplodnje, koju je uradila u Češkoj, sačuvana još tri njena zdrava embriona, tako da iz te činjenice crpi snagu za novi pokušaj rađanja.

"Sve dok je žena sposobna da rađa ne treba odustati, jer želja, volja i upornost su ono iz čega se crpi snaga za svaki novi pokušaj, u kojem postoji i šansa da postane majka", poručila je Komlenićeva.

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Biljana i Goran su zahvalili svima koji su im pomogli na njihovom dugogodišnjem putu da postanu roditelji, medicinskom osoblju i doktorima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i u klinici "Mediko S", kao i osoblju pronatal klinike u Češkoj.

U Republici Srpskoj u toku je kampanja "Srpska te voli" u okviru koje će biti predstavljene različite mjere podrške porodici, kao što su podrška majčinstvu i roditeljstvu, programi namijenjeni djeci i mladima, kao i programi zdravstvene zaštite i obrazovanja.