Sutra ujutro stiže mraz, a temperatura ide u minus!

Autor:ATV redakcija
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Sutra ujutro očekuje nas prvi minus ove jeseni, kako javlja BH Meteo.
Prema najavi BHMeteo.ba sutra nas u jutarnjim časovima očekuje u nekim dijelovima BiH od - 4 do 3 stepena Celzijusova.
Takođe, kako navode meteorolozi, pojavu mraza, po kotlinama i duž riječnih tokova može spriječiti pojava magle koja se danas lokalno zadržala do podneva.
"Da smo već duboko zakoračili u jesen sugerišu sve hladnije noći ali i sve duže zadržavanje magle po nizinama Bosne. Tipična tranzicija ka jeseni i jesenjem obrascu vremena. U narednom periodu slično uz nastavak temperatura oko i ispod prosjeka za doba godine", navode iz BH Meteo.
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