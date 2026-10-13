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Sutra ujutro stiže mraz, a temperatura ide u minus!

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13.10.2026 21:08

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Сутра ујутро стиже мраз, а температура иде у минус!
Foto: Pixabay

Sutra ujutro očekuje nas prvi minus ove jeseni, kako javlja BH Meteo.

Prema najavi BHMeteo.ba sutra nas u jutarnjim časovima očekuje u nekim dijelovima BiH od - 4 do 3 stepena Celzijusova.

Takođe, kako navode meteorolozi, pojavu mraza, po kotlinama i duž riječnih tokova može spriječiti pojava magle koja se danas lokalno zadržala do podneva.

"Da smo već duboko zakoračili u jesen sugerišu sve hladnije noći ali i sve duže zadržavanje magle po nizinama Bosne. Tipična tranzicija ka jeseni i jesenjem obrascu vremena. U narednom periodu slično uz nastavak temperatura oko i ispod prosjeka za doba godine", navode iz BH Meteo.

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