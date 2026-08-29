Čovjek palio otpad, pa stradao u požaru koji je sam izazvao

Autor:ATV redakcija
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Muškarac iz Pljevalja (67) navodno je stradao u požaru koji je, prema nezvaničnim informacijama, sam izazvao prilikom paljenja otpada u blizini svoje kuće, saznaju Vijesti iz Uprave policije (UP).
Prema istim informacijama, pljevaljskoj policiji je u petak oko 13 časova prijavljeno da je jedna osoba stradala.
Uviđaj je obavljen u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju. Po nalogu tužioca, naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
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