Čovjek palio otpad, pa stradao u požaru koji je sam izazvao

Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Muškarac iz Pljevalja (67) navodno je stradao u požaru koji je, prema nezvaničnim informacijama, sam izazvao prilikom paljenja otpada u blizini svoje kuće, saznaju Vijesti iz Uprave policije (UP).

Prema istim informacijama, pljevaljskoj policiji je u petak oko 13 časova prijavljeno da je jedna osoba stradala. Uviđaj je obavljen u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju. Po nalogu tužioca, naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. (Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.