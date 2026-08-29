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Na spisku nestalih u Nepalu i Enisa Leković

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ATV redakcija
29.08.2026 08:19

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Enisa Leković iz Novog Pazara nalazi se na spisku stranih turista sa kojima je izgubljen kontakt nakon katastrofalnih bujičnih poplava i klizišta koje su u srijedu, 26. avgusta, pogodile Nepal.

Na najnovijem spisku nalazi se ukupno 537 stranih državljana. Za Enisu Leković za sada nema novih zvaničnih informacija – nije poznato gjde je posljednji put registrovana niti pod kojim okolnostima je sa njom prekinut kontakt, piše "Sandžak Pres".

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Spisak je objavio nepalsko Odjeljenje za turizam, koji radi u okviru Ministarstva kulture, turizma i civilnog vazduhoplovstva, pod nazivom "Lista turista (Bez kontakta) u Poplavi". Na njemu su državljani više od 30 zemalja. Među strancima sa kojima nema kontakta najviše je državljana Indije – 178. Na spisku su i državljani SAD, Ukrajine, Malezije, Australije i Velike Britanije.

Podaci se neprestano mijenjaju jer spasilačke službe pronalaze i evakuišu ljude iz područja koja su ostala odsječena nakon poplava. Dan ranije, 27. avgusta, nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova evidentiralo je 596 stranaca koji su se još vodili kao nestali. U tom presjeku bila je evidentirana i Enisa Leković.

U tom ranijem zvaničnom izvještaju bilo je ukupno 627 stranih državljana o kojima su prikupljani podaci, a do tada je 31 osoba pronađena.

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Za sada nema potvrde da je Enisa Leković pronađena, kao ni zvaničnih podataka o njenom trenutnom stanju. To što se nalazi na spisku osoba "bez kontakta" ne znači automatski da je stradala – spiskovi se ažuriraju kako se uspostavlja veza sa turistima i kako ih spasilačke ekipe pronalaze.

Nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova otvorilo je poseban krizni centar za strane državljane pogođene katastrofom. Za porodice nestalih dostupni su brojevi za hitne informacije i Vocap +977-9744441227 i +977-9744441228, kao i adresa emergency@mofa.gov.np.

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Enisa Leković

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