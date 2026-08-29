Islanđani glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa EU

Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum, jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja.

Islanđani danas na referendumu odlučuju o eventualnom povratku evrointegracijama.

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Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju na gubitak dijela suvereniteta.

Prema najnovijem istraživanju agencije "Galup", objavljenom juče, tijesna većina birača protivi se ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju EU, što je zaokret u odnosu na ranija ispitivanja javnog mnjenja.

Glasanje nije izjašnjavanje o samom članstvu, za šta bi bilo neophodno da Island održi i drugi referendum - o tome da li da pristupi bloku od 27 članica pod uslovima dogovorenim tokom pregovora.

Rejkjavik je napustio pregovore o pristupanju EU 2013. godine, četiri godine nakon podnošenja zahtjeva, kada je na vlast došla evroskeptična vlada.

Od tada su rast troškova života i sukob u Ukrajini ponovo probudili interesovanje javnosti da se to pitanje otvori.

Članstvo u EU dalo bi Islandu neposredan glas u odlučivanju preko institucija kao što su Evropska komisija, Savjet ministara i Evropski parlament, a zemlju bi uvelo i u carinsku uniju i otvorilo joj mogućnost da usvoji evro.

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Šta bi povratak Islanda značio za proširenje EU?

U Briselu se referendum pažljivo prati, jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja EU.

Iz perspektive Brisela, eventualni povratak Islanda značio bi uključivanje jedne bogate i institucionalno stabilne države, koja je već visoko usklađena sa evropskim pravilima i nalazi se na geostrateški važnoj lokaciji u sjevernom Atlantiku.

Zbog toga pojedini analitičari smatraju da bi povratak Islanda mogao da utiče i na Zapadni Balkan, stvaranjem nove političke dinamike u procesu proširenja.

(RTS)