Tramp: Sklopljen veliki sporazum - Amerika preuzima kontrolu nad petinom rezervi nafte Venecuele

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je sklopljen veliki sporazum prema kojem SAD preuzimaju kontrolu nad petinom rezervi nafte Venecuele.

Tramp je objavio na mreži "Truth Social" da su američke kompanije u stanju da ožive posustali energetski sektor Venecuele, koja je članica grupe OPEK, i da će to istovremeno doprinijeti smanjenju cijena goriva u SAD.

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On nije iznio mnogo detalja o sporazumu, rekavši samo da su SAD obezbijedile većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi nafte u Venecueli kroz partnerstvo sa privatnim preduzećima.

Predsjednik Venecuele Delsi Rodrigez pozdravila je sporazum, rekavši da će on podstaći ekonomiju i državne prihode.

Novi sporazum predstavlja dramatično proširenje uloge SAD u naftnoj industriji Venecuele, dok Trampova administracija nastoji da oživi proizvodnju i obezbijedi više sirove nafte za američke rafinerije.

Venecuela posjeduje najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, ali proizvodi samo oko 1,25 miliona barela dnevno, što je daleko ispod njenog potencijala nakon niza godina nedovoljnih investicija, lošeg upravljanja i sankcija.

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Trampova objava uslijedila je nakon više sedmica pregovora između SAD i Venecuele o sporazumu koji bi američkim kompanijama omogućio dugoročni pristup naftnim poljima u Venecueli i garantovao snabdijevanje SAD sirovom naftom.

(Srna)