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Vic dana: Mujo ima prelijep plan

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 09:20

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Лежање, одмор
Foto: Photo by Lisa from Pexels

Pita Haso Muju u petak nakon posla:

"Mujo, bolan, kakvi su ti planovi za ovaj vikend?"

Mujo uzdahne, otpije gutljaj piva i kaže:

"Pa čuj, planiram prva dva dana da ne radim apsolutno ništa".

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Vicevi

Vic dana: Puno pijete

Haso se nasmije:

"Pa vikend traje samo dva dana, jarane!"

Mujo se nasmiješi:

"Eeee, u tome je ljepota mog plana!".

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Vic dana

Vicevi

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