Vic dana: Mujo ima prelijep plan

Autor:ATV redakcija
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Pita Haso Muju u petak nakon posla:
"Mujo, bolan, kakvi su ti planovi za ovaj vikend?"
Mujo uzdahne, otpije gutljaj piva i kaže:
"Pa čuj, planiram prva dva dana da ne radim apsolutno ništa".
Vicevi
Vic dana: Puno pijete
Haso se nasmije:
"Pa vikend traje samo dva dana, jarane!"
Mujo se nasmiješi:
"Eeee, u tome je ljepota mog plana!".
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