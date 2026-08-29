Vic dana: Mujo ima prelijep plan

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Foto: Photo by Lisa from Pexels

Pita Haso Muju u petak nakon posla:

"Mujo, bolan, kakvi su ti planovi za ovaj vikend?" Mujo uzdahne, otpije gutljaj piva i kaže: "Pa čuj, planiram prva dva dana da ne radim apsolutno ništa". Vicevi Vic dana: Puno pijete Haso se nasmije: "Pa vikend traje samo dva dana, jarane!" Mujo se nasmiješi: "Eeee, u tome je ljepota mog plana!".

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