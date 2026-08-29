Pretužan prizor: Medo mrtav leži pored puta u BiH

Autor:Stevan Lulić
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Pretužan prizor zabilježen je jutros u mjestu Dolac kod Turbeta u Bosni i Hercegovini.
Naime, na jednoj od viber grupa, u kojoj vozači razmjenjuju informacije o stanju na putevima, objavljena je fotografija medvjeda koji mrtav leži pored saobraćajnice.
Na medvjedu su vidljive stravične povrede, a pretpostavlja se da ga je udario automobil.
Ipak, zvaničnih informacija o tome šta se tačno desilo još uvijek nema.
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