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Pretužan prizor: Medo mrtav leži pored puta u BiH

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Autor:

Stevan Lulić
29.08.2026 09:04

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Медвјед
Foto: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Pretužan prizor zabilježen je jutros u mjestu Dolac kod Turbeta u Bosni i Hercegovini.

Naime, na jednoj od viber grupa, u kojoj vozači razmjenjuju informacije o stanju na putevima, objavljena je fotografija medvjeda koji mrtav leži pored saobraćajnice.

Na medvjedu su vidljive stravične povrede, a pretpostavlja se da ga je udario automobil.

Усмрћен медвјед код Турбета
Usmrćen medvjed kod Turbeta
Viber

Ipak, zvaničnih informacija o tome šta se tačno desilo još uvijek nema.

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Tagovi :

Medvjed

Turbe

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