Pretužan prizor: Medo mrtav leži pored puta u BiH

Pretužan prizor zabilježen je jutros u mjestu Dolac kod Turbeta u Bosni i Hercegovini.

Naime, na jednoj od viber grupa, u kojoj vozači razmjenjuju informacije o stanju na putevima, objavljena je fotografija medvjeda koji mrtav leži pored saobraćajnice.

Na medvjedu su vidljive stravične povrede, a pretpostavlja se da ga je udario automobil.

Usmrćen medvjed kod Turbeta Viber

Ipak, zvaničnih informacija o tome šta se tačno desilo još uvijek nema.