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Objavljeni detalji optužnice protiv Šmrka i Magle

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 20:39

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Акција Кетеринг, заплијењени новац
Foto: MUP KS

Sud Bosne i Hercegovine je objavio zvanične detalje potvrđene optužnice protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla.

Oni se terete za teška krivična djela, uključujući organizirani kriminal, trgovinu drogom i oružjem, pranje novca i nanošenje teških tjelesnih povreda.

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Prema navodima Tužilaštva BiH, Admir Arnautović i Adnan Maglić su od decembra 2019. do kraja 2022. godine, zajedno s drugim osobama, organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih zemalja.

Grupa je, prema optužnici, bila povezana s međunarodnim prometom kokaina i hašiša, kao i neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom. Tužilaštvo navodi da su članovi grupe planirali, pripremali i realizovali nabavku, transport, prodaju i posredovanje u međunarodnom prometu droge.

Terete ih i za nasilje i iznude

U optužnici se navodi i da su organizatori grupe, radi osiguranja svog položaja, planirali i poduzimali radnje povezane s fizičkim nasiljem i iznudama.

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Tužilaštvo tvrdi da su povezivanjem s drugim kriminalnim grupama i klanovima u regionu i svijetu osigurali određenu poziciju moći, koju su potom koristili za vršenje pritiska na pojedince da koriste njihove usluge zaštite od drugih kriminalnih grupa.

Za komunikaciju su, prema navodima optužnice, koristili posebno podešene mobilne telefone s aplikacijom Skaj ECC, namijenjenom za zaštićenu i kriptovanu komunikaciju.

Milioni? Tužilaštvo navodi najmanje 438.105 KM

Prema činjeničnom opisu optužnice, grupa je prometovala najmanje 5,5 kilograma kokaina, najmanje 10 kilograma hašiša i najmanje šest komada vatrenog oružja.

Na taj način, kako se navodi, ostvarena je protivpravna imovinska korist od najmanje 438.105 KM.

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Tužilaštvo dalje tvrdi da je novac stečen nezakonitim aktivnostima ubacivan u legalne novčane tokove kroz kupovinu nekretnina, renoviranje i izgradnju stambenih objekata, kupovinu motornih vozila i druge vrijedne imovine.

Prema optužnici, dio imovine registrovan je na imena optuženih, drugih pripadnika grupe ili trećih osoba, s ciljem prikrivanja njenog stvarnog porijekla i vlasništva.

Predmet odvojen od novog hapšenja

Važno je naglasiti da se ova optužnica odnosi na raniji predmet i nije povezana s policijskom akcijom u kojoj je Arnautović priveden dan ranije. Riječ je o odvojenim postupcima i različitim krivičnim djelima.

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Arnautović i Maglić se, prema potvrđenoj optužnici, terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom, pranje novca te teško krivično djelo protiv života i tijela.

Prema očekivanjima, uskoro bi trebalo biti zakazano ročište za izjašnjenje o krivici pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(Radiosarajevo)

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Akcija Ketering

Admir Arnautović Šmrk

Uhapšen Admir Arnautović Šmrk

Adnan Maglić Magla

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