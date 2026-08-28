MUP Srpske: Prijetnje bombama u Banjaluci okarakterisane kao terorizam

U Banjaluci su u toku protivdiverzioni pregledi objekata na više lokacija nakon prijetećeg pisma o postavljenim bombama koje su u tužilaštvu okarakterisali kao terorizam, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

"Policija u Banjaluci postupa po navedenom i istraga u vezi sa navodima u mejlu je u toku", rekli su u MUP-u Srpske nakon što je prijeteći mejl upućen na više adresa.

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U pismu je navedeno da je više bombi sa tajmerima postavljeno na nekoliko lokacija u gradu, odnosno u UKC, Bolnici na adresi Zdrave Korde jedan, Sabornom hramu Hrista Spasitelja, te prostorijama Srpske radikalne stranke i SDS-a.

Iz MUP-a su naveli da je o sadržaju mejla obaviješteno Republičko javno tužilaštvo koje je navedeno kvalifikovalo kao krivično djelo terorizam.