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Još jedna žrtva požara u Omišu: Preminuo teško povrijeđeni muškarac

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 19:11

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Пожар Омиш
Foto: ATV

U KBC-u Split preminuo je muškarac rođen 1947. godine, koji je teško povrijeđen u katastrofalnom požaru na području Omiša, saopštili su iz bolnice. Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. avgusta izbio u Lokvi Rogoznici i proširio se sve do Omiša.

"Uprkos svim preduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške povrede u požaru na području Omiša, preminuo je u KBC-u Split“, objavili su iz bolnice.

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Bolnica izrazila saučešće porodici preminulog

Dodali su da se ostali teško povrijeđeni pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivne njege i da su životno ugroženi.

"Porodici preminulog pacijenta izražavamo iskreno saučešće“, poručili su iz KBC-a Split.

Izgorjelo je oko 1.000 hektara.

Jedna osoba pronađena je mrtva na opožarenom području u Maloj Luci kod Stanića, a prema podacima Državnog tužilaštva povrijeđeno je 38 ljudi.

Veliki broj povrijeđenih zadobio je opekotine i povrede disajnih puteva. Dio najteže povrijeđenih iz Splita prevezen je na dalje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

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Velika materijalna šteta

Požar je prouzrokovao i ogromnu materijalnu štetu.

Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz privrednih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

Policija i Državno tužilaštvo istražuju uzrok požara. Uviđajem je utvrđeno mjesto na kojem je požar izbio, a izuzeti su i snimci nadzornih kamera sa pogođenog područja.

(Telegraf.rs)

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Omiš

Omiš požar

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Hrvatska

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