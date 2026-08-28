Automobil potpuno izgorio, ima stradalih: Policija na mjestu nesreće

Teška saobraćajna nezgoda, u kojoj ima stradalih, dogodila se danas kod Rume, a policija je na licu mjesta i vrši uviđaj.

Kako javlja portal 192_rs jedno vozilo je potpuno izgorjelo.

Policija i vatrogasci su na licu mjesta. U toku je uviđaj. Jedno vozilo završilo je u kanalu kraj puta i ono je potpuno izgorjelo.

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Saobraćaj je obustavljen.

Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti koliko je osoba stradalo.

(Telegraf.rs)