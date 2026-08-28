Logo

Automobil potpuno izgorio, ima stradalih: Policija na mjestu nesreće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 20:05

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Teška saobraćajna nezgoda, u kojoj ima stradalih, dogodila se danas kod Rume, a policija je na licu mjesta i vrši uviđaj.

Kako javlja portal 192_rs jedno vozilo je potpuno izgorjelo.

Policija i vatrogasci su na licu mjesta. U toku je uviđaj. Jedno vozilo završilo je u kanalu kraj puta i ono je potpuno izgorjelo.

Policija Srbija

Srbija

Jezive prijetnje medijima u Srbiji, VMA i aerodromu: ''Postavili smo bombe na pet mjesta''

Saobraćaj je obustavljen.

Za sada nije poznato kako je došlo do udesa, niti koliko je osoba stradalo.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Srbija

izgorio automobil

Komentari (0)

Pročitajte više

100 година Храма у Јошавци

Gradovi i opštine

Obilježeno 100 godina hrama u Jošavci

3 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

3 h

0
Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

Društvo

Veća podrška oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim porodicama

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Muškarac (38) se javio u Hitnu zbog bolova u prsima i visokog pritiska: Poslat u čekaonicu, pa preminuo

3 h

0

Više iz rubrike

Језиве пријетње медијима у Србији, ВМА и аеродрому: ''Поставили смо бомбе на пет мјеста''

Srbija

Jezive prijetnje medijima u Srbiji, VMA i aerodromu: ''Postavili smo bombe na pet mjesta''

3 h

5
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Podstanar uselio u stan, pa pronašao bombu u plafonu

4 h

0
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Srbija

Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

6 h

0
Полиција Србија

Srbija

U vrtiću nasrnuo na bivšu partnerku: Tukao je i prijetio joj smrću

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

22

50

Srbija demolirala Island

22

35

Širi se stravičan snimak: Advokatica ubijena usred dana

22

20

Upozorenje za građane: Ne unosite podatke, širi se SMS sa lažnim saobraćajnim kaznama

22

14

Tea hitno operisana: Poznata pjevačica završila u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima