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Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 16:32

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Foto: pexels/Plato Terentev

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu opljačkana je tokom noći.

Prema saznanjima Telegrafa, nepoznata tokom noći je ušla u crkvu i ukrala više od 100.000 dinara!

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Novac je, prema do sada poznatim informacijama, ukraden iz prostorija u kojoj se prodaju svijeće i ikone.

Crkva posjeduje video nadzor, te se radi na utvrđivanju identiteta počinioca, njegovom pronalaženju i hapšenju.

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Beograd

Pljačka

Crkva

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