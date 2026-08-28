Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu opljačkana je tokom noći.
Prema saznanjima Telegrafa, nepoznata tokom noći je ušla u crkvu i ukrala više od 100.000 dinara!
Republika Srpska
Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića
Novac je, prema do sada poznatim informacijama, ukraden iz prostorija u kojoj se prodaju svijeće i ikone.
Crkva posjeduje video nadzor, te se radi na utvrđivanju identiteta počinioca, njegovom pronalaženju i hapšenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Srbija
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Region
3 h0
Srbija
3 h0
Srbija
4 h2
Srbija
9 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
Najčitanije
19
28
19
16
19
11
19
09
19
02
Trenutno na programu