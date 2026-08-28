Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu opljačkana je tokom noći.

Prema saznanjima Telegrafa, nepoznata tokom noći je ušla u crkvu i ukrala više od 100.000 dinara!

Republika Srpska Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića

Novac je, prema do sada poznatim informacijama, ukraden iz prostorija u kojoj se prodaju svijeće i ikone.

Crkva posjeduje video nadzor, te se radi na utvrđivanju identiteta počinioca, njegovom pronalaženju i hapšenju.