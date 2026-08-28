U uginulim vranama u Zagrebu pronađen virus Zapadnog Nila

U uginulim vranama na području Zagreba utvrđeno je prisustvo virusa groznice Zapadnog Nila, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Prvi slučaj potvrđen je juče, a danas u još četiri uginule vrane pronađene na četiri lokacije, prenose hrvatski mediji.

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Virus groznice Zapadnog Nila prenose zaraženi komarci, a najznačajniji prenosnici su komarci iz roda culeks ili obični kućni komarci, prenose hrvatski mediji.

Komarci virus najčešće prenose između ptica, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje, koji se smatraju slučajnim i krajnjim domaćinima, te ne mogu biti izvor zaraze za druge.

Oko 70 do 80 odsto infekcija ljudi prolazi bez simptoma, a može se pojaviti povišena tjelesna temperatura, glavobolja, slabost, te bolovi u mišićima i zglobovima.

U manje od jedan odsto zaraženih može se razviti teži oblik bolesti sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema, uključujući meningitis i encefalitis.

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Većem riziku od težeg oblika bolesti izložene su stariji i osobe oslabljenog imuniteta ili sa hroničnim bolestima.

(Srna)