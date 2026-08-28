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Otkriven uzrok masovnog pomora ribe u Savi

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 07:33

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помор рибе ријека Сава Хрватска
Foto: Instagram/Index.hr/printscreen

Ispusti iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su doprinijeli masovnom pomoru ribe u Savi, a analize su na oba ispusta pokazale koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrijednosti, piše „Jutarnji list“.

To potvrđuju rezultati analiza koje je vodopravna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila danas. Institut za vode ocijenio je uticaj prečistača značajnim, iako ne i jedinim uzrokom pomora koji je zahvatio desetine kilometara rijeke nizvodno od Zagreba.

Vodopravna inspekcija je danas u 13.39 časova zaprimila izvještaj o analizama uzoraka vode uzetih iz Save, uzvodno i nizvodno od ispusta prečistača Zagreba i Velike Gorice, kao i sa samih ispusta. Rezultati su pokazali povišene koncentracije zagađujućih materija u svim uzorcima, s izuzetkom onog uzetog uzvodno od zagrebačkog gradskog odvodnog kanala.

Prema mišljenju Instituta za vode „Josip Jurj Strossmajer“, koji je procjenjivao povezanost stanja vode i pomora, uticaj ispusta bio je značajan, premda su postojali i drugi faktori.

Nalazi suprotni tvrdnjama Holdinga

Ovi nalazi u suprotnosti su s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga. Iz Holdinga su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog prečistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sistem radi uredno.

Međutim, nove analize pokazuju da su na ispustima prečistača i Zagreba i Velike Gorice zabilježene zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti koje propisuju vodopravne dozvole i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Dosadašnji nalazi ne upućuju na to da su ispusti prečistača jedini uzrok pomora. Temperatura vode u svim uzorcima bila je viša od propisanog prosjeka, a koncentracija rastvorenog kiseonika bila je niska. Iz Inspektorata napominju da i takvi uslovi mogu dovesti do uginuća ribe.

Bolesti riba isključene kao uzrok

S druge strane, bolesti riba isključene su kao mogući uzrok. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata oslanja se na nalaze Hrvatskog veterinarskog instituta, uključujući i Izvještaj o rezultatima pretraživanja Z-23584/2026, te navodi da se zarazne bolesti koje bi mogle izazvati pomor ovakvih razmjera mogu isključiti.

Inspekcija dodaje da uzeti uzorci i pregled stanja u vodotoku ne upućuju na prisustvo takvih bolesti. Veterinarska služba nastavlja da prati stanje i u kontaktu je s ostalim službama koje sprovode dodatne analize.

Inspekcijski postupak se nastavlja

Dosad je utvrđeno nekoliko ključnih činjenica. Bolesti riba isključene su kao uzrok pomora. Visoka temperatura vode i niska koncentracija kiseonika mogli su doprinijeti uginuću. Institut za vode ocijenio je uticaj ispusta iz prečistača značajnim, a analize su potvrdile da su koncentracije zagađujućih materija na ispustima oba uređaja prelazile dozvoljene granice.

Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja. Tek treba utvrditi kakve će posljedice ovi nalazi imati za odgovorne subjekte i hoće li uslijediti sankcije.

(Jutarnji.hr)

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