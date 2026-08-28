Srpska ovog jutra bogatija za 16 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 10 djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 11 beba, dvije u Trebinju i po jedna u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini.
U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet djevojčica i dva dječaka, u Trebinju dva dječaka, u Zvorniku i Prijedoru po jedan dječak, a u Bijeljini jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u bolnicama u Istočnom Sarajevu, Doboju, Foči, Nevesinju i Gradišci.
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