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Srpska ovog jutra bogatija za 16 beba

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 07:41

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 10 djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, dvije u Trebinju i po jedna u Zvorniku, Prijedoru i Bijeljini.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je devet djevojčica i dva dječaka, u Trebinju dva dječaka, u Zvorniku i Prijedoru po jedan dječak, a u Bijeljini jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u bolnicama u Istočnom Sarajevu, Doboju, Foči, Nevesinju i Gradišci.

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rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

majka

Porodilja

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