Zatvorenik pobjegao sa radilišta u Tesliću, brzo uhvaćen i vraćen u KPZ Doboj

Haris Golić (25), koji se nalazio na izdržavanju kazne u KPZ Doboj pobjegao je juče sa radilišta u Tesliću. Ipak, na slobodi se nije dugo zadržao pa je brzom reakcijom nadležnih službi brzo uhapšen i vraćen na izdržavanje kazne.

"Zahvaljujući brzoj reakciji, profesionalnom angažmanu i dobroj saradnji pripadnika Kazneno-popravnog zavoda Doboj i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odbjegli zatvorenik Haris Golić (25) pronađen je i ponovo lišen slobode oko 1.15 časova poslije ponoći, nakon potrage koja je trajala od juče poslije podne i tokom cijele noći", rečeno je za Provjereno iz Ministarstva pravde.

Odmah nakon bjekstva, preduzete su sve mjere i organizovana je intenzivna potraga.

"Pripadnici KPZ Doboj i policijski službenici MUP-a Republike Srpske bili su neprekidno angažovani na terenu sve do uspješnog pronalaska i lišenja slobode odbjeglog zatvorenika. Direktor KPZ Doboj Nenad Ostojić tokom cijele potrage bio je na terenu i u stalnoj koordinaciji sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske učestvovao u koordinaciji aktivnosti na pronalasku odbjeglog zatvorenika, rečeno je za Provjereno.

O svemu se oglasio i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak koji je pohvalio pripadnike KPZ Doboj i policijske službenike MUP-a Republike Srpske za profesionalnost, upornost i predanost poslu

"Kao ministar pravde Republike Srpske, želim posebno da pohvalim pripadnike KPZ Doboj i policijske službenike MUP-a Republike Srpske za profesionalnost, upornost i predanost poslu. Njihov angažman nije prestajao ni tokom noći i rezultirao je uspješnim okončanjem potrage.

Ovo je primjer da brza reakcija, dobra koordinacija i profesionalan rad nadležnih službi daju rezultat.

Prema Harisu Goliću biće preduzete sve zakonom propisane mjere i sankcije zbog bjekstva, u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim propisima", rekao je Selak.

Golić će nastaviti sa izdržavanjem preostalog dijela kazne, a nadležne službe će utvrditi sve okolnosti ovog događaja i preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom.

(Provjereno.info)