Krađa na pokretnim stepenicama u tržnom centru: Žena ukrala kovertu sa 3.000 evra i 2.000 KM

Drska krađa dogodila se juče na pokretnim stepenicama, kada je mlađa ženska osoba, prema informacijama dostavljenim portalu Crna-Hronika, iz torbice arapskog državljanina ukrala kovertu s većom količinom novca.

Prema navodima iz prijave, u koverti se nalazilo 3.000 evra i 2.000 KM saznaje Crna-Hronika.

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Sve se dogodilo u veoma kratkom vremenskom periodu. Ženska osoba je navodno iskoristila gužvu na pokretnim stepenicama, prišla muškarcu i iz njegove torbice izvukla kovertu s novcem.

Kada je primjetio šta se dogodilo, oštećeni je pokušao potrčati za njom, ali je osumnjičena uspjela pobjeći koristeći požarni izlaz.

Slučaj je prijavljen policiji, kojoj su, prema informacijama, dostupni i snimci nadzornih kamera. Očekuje se da će pregledom videonadzora pokušati utvrditi identitet osobe koja se dovodi u vezu s krađom.

Građani koji eventualno imaju informacije koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju ovog slučaja pozvani su da svoja saznanja prijave policiji.

Oštećeni i osobe koje su slučaj prijavile izrazili su nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, sve učestalijih krađa te očekuju da osumnjičena žena bude što prije pronađena.

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U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o identitetu osumnjičene niti o tome je li ukradeni novac pronađen.

Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti ovog događaja.