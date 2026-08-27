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Pogledajte kamaru novca i druge predmete oduzete u velikoj akciji u BiH

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Autor:

Stevan Lulić
27.08.2026 17:35

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Акција Кетеринг, заплијењени новац
Foto: MUP KS

Velika količina novca, luksuzna auta i određena količina droge zaplijenjeni su u velikoj akciji policije kodnog nazive "Ketering".

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine, SIPA i Uprave policije MUP-a SBK, na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Službenici su akciju sproveli s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji.

Akcija Ketering

"Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. U pretresima je pronađeno i oduzeto: devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u evrima, markama i dolarima, više od 1.400 grama materija koje asociraju na opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi Naredbom i od značaja za istragu. Takođe, u pretresima su oduzeta i dva motorna vozila, Mercedes G i Audi Kju 8, koji su deponovani na službeni prostor MUP-a KS", saopšteno je iz MUP-a KS.

U akciji je uhapšeno devet muškaraca.

"A.S. (1987) iz Sarajeva zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saučinilaštvu – produženo krivično djelo, Iznuda, Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljeno držanje oružja i municije, T.Dž. (1995), T.A. (2006), H.B. (1997) i S.H. (1983) – svi iz Sarajeva, zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saučinilaštvu – produženo krivično djelo, M.A. (1963) iz Travnika zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela Iznuda, Izazivanje opšte opasnosti i krivično djelo Držanje vatrenog oružja bez odobrenja, H.A. (1994) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Iznuda i Izazivanje opšte opasnosti; M.M. (1974) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Iznuda, Izazivanje opšte opasnosti i krivično djelo iz člana 75. ZONDINOM-a KS, te A.A. (1980) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Iznuda, Izazivanje opšte opasnosti i Pripremanje krivičnog djela. Osumnjičeni J.H. (1985) iz Sarajeva već se nalazi u pritvoru, jer je u prethodnom periodu lišen slobode u okviru drugog predmeta", saopšteno je iz MUP-a.

Uhapšeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Akcija "Ketering" rezultat je višemjesečne istrage koju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine, sproveli istražioci Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

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Tagovi :

Akcija Ketering

hapšenje

pretresi

Droga

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