Šta se slavi na Veliku Gospojinu: Vjerovanja i običaji koji se prenose generacijama

Srpska pravoslavna crkva 28. avgusta proslavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika – Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznatiji kao Velika Gospojina.

Ovaj praznik posvećen je uspomeni na smrt, odnosno usnuće Presvete Bogorodice i njeno vaznesenje na nebo. Velika Gospojina ima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji, a mnoge porodice ovaj dan proslavljaju kao krsnu slavu.

Ko je bila Presveta Bogorodica?

Presveta Bogorodica Marija bila je majka Isusa Hrista. Prema hrišćanskom predanju, rođena je od pravednih Joakima i Ane, a posvećena je Bogu još od djetinjstva.

Kada je došlo vrijeme da rodi Spasitelja, Marija je, prema jevanđeljskom predanju, primila blagovijest od arhangela Gavrila da će roditi Sina Božijeg.

U pravoslavlju se poštuje kao Bogorodica, jer je rodila Isusa Hrista, a vjernici joj se obraćaju molitvama tražeći utjehu, pomoć i zaštitu.

Kada se slavi Velika Gospojina?

Velika Gospojina slavi se 28. avgusta, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru.

Prazniku prethodi dvonedjeljni Gospojinski post, koji počinje 14. avgusta i traje do praznika. To je jedan od četiri velika višednevna posta u pravoslavnom kalendaru.

Sam praznik je u pravoslavnoj tradiciji označen kao veliki praznik, a brojni hramovi i manastiri posvećeni su Uspenju Presvete Bogorodice.

Šta se dogodilo nakon života Bogorodice?

Prema crkvenom predanju, nakon Vaznesenja Hristovog Bogorodica je živjela još neko vrijeme u Jerusalimu, brinući se o apostolima i prvim hrišćanima.

Pred kraj njenog zemaljskog života, apostoli su, prema predanju, čudesno okupljeni u Jerusalimu. Bogorodica je usnula, a apostoli su je sahranili u Getsimanskom vrtu.

Trećeg dana, kada je apostol Toma stigao i poželio da se pokloni njenom grobu, prema predanju, grob je bio prazan. Vjeruje se da je Bogorodica uznesena na nebo.

Zbog toga se praznik naziva Uspenje, što simbolično označava njeno usnuće i prelazak iz zemaljskog u nebeski život.

Narodni običaji i vjerovanja

Velika Gospojina u narodu je povezana sa brojnim običajima, posebno sa porodicom, zdravljem, ženama i ljepotom.

U pojedinim krajevima postoji vjerovanje da je ovaj praznik posebno važan za žene i majke, pa su se nekada žene na Veliku Gospojinu molile za zdravlje porodice, potomstvo i mir u kući.

Jedno od raširenih narodnih vjerovanja jeste da na velike praznike ne treba obavljati teške fizičke poslove. Zato se Velika Gospojina tradicionalno provodila u molitvi, miru i okupljanju porodice.

U nekim krajevima ljudi su odlazili u crkve i manastire posvećene Bogorodici, gdje su se služile liturgije i organizovale litije.

„Ženski praznik“

Velika Gospojina se u narodnoj tradiciji često naziva i ženskim praznikom. Prema starim običajima, žene su na ovaj dan posebno odlazile u crkvu, palile svijeće i molile se za zdravlje i napredak svojih najbližih.

U nekim krajevima postojalo je vjerovanje da djevojke i žene na ovaj praznik treba da se pomole Bogorodici za sreću u braku, porodicu i zdravlje.

Ovi običaji pripadaju narodnoj tradiciji i ne predstavljaju crkvene propise, pa se razlikuju od kraja do kraja.

Običaji nakon praznika

Velika Gospojina označava i važan period u narodnom kalendaru. Njome se približava kraj ljeta i početak jesenjih radova.

Stariji su govorili da se nakon Velike Gospojine priroda polako mijenja, da su noći hladnije i da se ljeto približava kraju.

U pojedinim krajevima tada počinju pripreme za berbu voća, grožđa i druge jesenje radove.

Postoji i narodna izreka: „Od Velike Gospojine sunce sve manje grije.“

Šta se nekada radilo na ovaj dan?

Na praznik se išlo na bogosluženje, okupljala se porodica, a domaćini su nastojali da dan provedu bez svađe i teških poslova.

Posebno se vodilo računa da se praznik provede dostojanstveno i u miru.

Mnogi vjernici i danas na Veliku Gospojinu odlaze u crkvu, prisustvuju Svetoj liturgiji, pričešćuju se, pale svijeće i mole se Presvetoj Bogorodici.

Velika Gospojina tako nije samo praznik koji označava kraj Gospojinskog posta, već dan koji u pravoslavnoj vjeri nosi snažnu poruku nade, vjere i života nakon zemaljskog postojanja.