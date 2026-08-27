Teolog upozorio roditelje: Skinite crveni konac sa bebine ruke, zaštita dolazi od Boga

Crveni končić vezan oko bebine ruke jedna je od onih tradicija koje se prenose iz generacije u generaciju. Mnogi roditelji ga stavljaju svojim bebama gotovo po automatizmu, vjerujući da ih tako čuvaju od uroka, loših pogleda i negativne energije.

Običaj je toliko rasprostranjen da se često i ne postavlja pitanje odakle potiče i kakvo značenje zaista ima.

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Ipak, kada se crveni konac posmatra iz ugla hrišćanstva i učenja Crkve, odgovor je drugačiji. Teolog i vjeroučitelj Aleksandar Đurđević ukazao je da ovaj običaj nema uporište u hrišćanskoj vjeri i da se vjerovanje u njegovu zaštitnu moć smatra sujeverjem.

Šta prema narodnom vjerovanju znači crveni konac?

U narodnim običajima crveni konac najčešće se povezuje sa zaštitom od uroka. Posebno se vezuje bebama oko ručnog zgloba, jer se vjeruje da najmlađe treba dodatno zaštititi od tuđih pogleda i loše energije.

Crvena boja se u različitim kulturama kroz istoriju povezivala sa zaštitom, snagom i odbijanjem negativnih uticaja. Zbog toga je običaj opstao i danas, pa se crveni končić može vidjeti na rukama mnogih beba.

Međutim, činjenica da je neki običaj dugo prisutan u narodu ne znači automatski da je dio crkvenog učenja.

"Da ima veze sa crkvom, prodavao bi se u crkvi"

Aleksandar Đurđević naglašava da crveni konac nema veze sa Bogom niti sa Crkvom.

"Narodno vjerovanje kaže da crveni konac štiti dijete od uroka, odbija zle poglede i lošu energiju, i jednostavno čuva zdravlje bebe. Međutim, on nema nikakve veze sa Bogom i crkvom. Da ima veze sa crkvom, prodavao bi se u crkvi", naveo je teolog.

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Prema njegovom objašnjenju, problem nastaje kada se končiću pripisuje moć da štiti dijete. Tada on više nije samo tradicionalni detalj, već poprima ulogu amajlije, što se ne uklapa u hrišćansko učenje.

"Zaštita ne dolazi od konca, nego od Boga"

Đurđević smatra da vjernici ne bi trebalo da traže duhovnu zaštitu u predmetima i amajlijama, već u vjeri i molitvi.

"On nas ne štiti i ne dobijamo nikakvu duhovnu zaštitu kada ga nosimo, odnosno kada ga beba nosi. Kakve on veze ima sa životom? Zašto je uopšte crvene boje? Zašto nije žuti ili zeleni konac? Zaštita ne dolazi od konca, nego dolazi od Boga", rekao je.

On je dodao da je oslanjanje na amajliju u suprotnosti sa hrišćanstvom i pozvao roditelje da se, umjesto narodnih vjerovanja, okrenu molitvi za svoje dijete.

Običaj nije isto što i crkveno učenje

Crveni konac je dobar primjer kako se narodni običaji mogu vremenom toliko ukorijeniti da ljudi počnu da ih poistovećuju sa religijom. Iako ga mnogi stavljaju bebama iz najbolje namjere i želje da ih zaštite, prema tumačenju teologa, sam konac nema nikakvu duhovnu moć.

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Đurđević zato savjetuje roditeljima da se, ukoliko imaju nedoumice oko običaja i njihovog odnosa prema vjeri, obrate svom svešteniku.

"Molite se za svoje dijete i ne slušajte babe, strine, tetke, mame, već pravac po makaze i isijecite taj končić sa bebine ruke. Vjerujem da niko od njih nema zlu namjeru, ali ako nešto ne znate, obratite se svom svešteniku i on će vam sve objasniti", zaključio je.

Važno je, dakle, razlikovati ono što pripada narodnoj tradiciji od onoga što predstavlja zvanično vjersko učenje. Crveni konac može biti dio običaja koji se prenosi kroz porodice, ali prema stavu ovog teologa, ne treba mu pripisivati moć zaštite djeteta niti ga posmatrati kao amajliju.

(Ona.rs)