Najgori dan za Trebinje u sezoni: 25 kilometara plamena širi katastrofu

Danonoćna borba sa vatrenom stihijom u hercegovačkim vrletima ne prestaje. Stanje je sve teže, na momente alarmantno.

Požarna linija duža je od 25 kilometara. Vatra je za proteklih sedam dana uništila blizu 90 kvadratnih kilometara.

U tom dijelu trebinjske teritorije nema brda da nije izgorjelo, niti sela da mu vatra nije zaprijetila. Mnogi su se uključili u borbu za stihijom.

"Teška je situacija na požarištu, duga linija mislim 30 ili 40 kilometar. Uhvatilo je maha. Ljudi se bore, stigla je i vojska", kaže Tomislav Đurić, mještanin Zubaca.

"Najteže pri gašenju jeste nepristupačan teren, velike temperature i definitivno manjak opreme. To je ono sa čim se susrećemo, svaki dan smo na požarištu", ističe Radovan Uljarević iz Civilne zaštite.

"Od kada traje požar ne znam ni ja više ne brojim dane koliko je znam da je 87 tura što smo vozili na požarište", rekao je za ATV Zdravko Kojović iz Komunalno preduzeće Trebinje.

Vatra iza sebe ostavlja pravu pustoš. Štete su velike a ima ih i na elektro mreži.

"Vrlo brzo su radnici Elektro Hercegovine izašli na teren, čim se smirila vatra i dozvoljavale mogućnosti svi stubovi su promjenjeni i užad i ostala oprema", rekao je Milutin Mastilović, izvršni direktor Sektora terenskih operacija u Elektro-Hercegovini.

Ovo je jedna ekološka katastrofa kažu Trebinjci jer je velika površina oko grada izgorjela a u gradu se jedva diše. Gradonačelnik Mirko Ćurić kaže da za ovo neko mora odgovarati.

"Ako na nešto sumnjate ako znate da su se neka lica tuda kretala moramo kao sistem da značajno reagujemo da snažnije djelujemo i da čim prije reagujemo na te situacije i naravno da podignemo kazne", poručuje Ćurić.

Na ogromnom trebinjskom požarištu su brojni vatrogasci iz svih dijelova Hercegovine, pripadnici Civilne zaštite i Oružanih snaga BiH ali i brojni mještani i dobrovoljci. Vatra se gasi i iz vazduha.