U Vojkovićima pomen za generala Ratka Mladića

U Hramu Svetog Sveštenomučenika Petra u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu u 19 časova počeo je pomen za generala Ratka Mladića.

U ovom hramu okupio se veći broj vjernika koji su došli da upale svijeću i učestvuju u pomenu za generala koji je danas preminuo u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu nakon duge i teške bolesti.

General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.