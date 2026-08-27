U Vojkovićima pomen za generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Hramu Svetog Sveštenomučenika Petra u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu u 19 časova počeo je pomen za generala Ratka Mladića.
U ovom hramu okupio se veći broj vjernika koji su došli da upale svijeću i učestvuju u pomenu za generala koji je danas preminuo u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu nakon duge i teške bolesti.
General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
6 h1
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
10 h0
Gradovi i opštine
11 h0
Najnovije
Najčitanije
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Trenutno na programu