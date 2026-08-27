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U Vojkovićima pomen za generala Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:19

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Помен за Ратка Младића у Војковићима
Foto: ATV

U Hramu Svetog Sveštenomučenika Petra u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu u 19 časova počeo je pomen za generala Ratka Mladića.

U ovom hramu okupio se veći broj vjernika koji su došli da upale svijeću i učestvuju u pomenu za generala koji je danas preminuo u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu nakon duge i teške bolesti.

General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

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Istočno Sarajevo

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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