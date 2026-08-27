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Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:12

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Тржни центар у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Od jutros, od devet časova, novootvoreni tržni centar East Sarajevo City Park posjećuje veliki broj kupaca zainteresovanih za brojna sniženja.

„Pošla sam do Kengura jer djeca kreću sada u školu, ali kada sam vidjela da je tamo najveća gužva, odustala sam“, kaže jedna posjetiteljka.

Na 22.000 kvadratnih metara nalaze se brojne radnje domaćih i stranih brendova, poput Fashion&Friends, Planike, Barbose, Retroa, Office Shoesa, Legenda, Nike Outleta, Sport Visiona i Sport Realityja. Pored ovih brendova, u okviru centra posluju i ugostiteljski objekti, kao i Tropik market te prodavnica bijele tehnike i elektronike Neptun.

„Došao sam samo da vidim šta ima, a usput sam kupio patike“, kaže jedan posjetilac.

Ovo je do sada najveći tržni centar ovog tipa u Istočnom Sarajevu. Nalazi se pored prepoznatljivog tržnog centra Tom i poslovno-trgovinskog objekta poznatog kao Simpo. U neposrednoj blizini planirano je i otvaranje Lidla.

Otvaranjem novih sadržaja, Zmaj Jovina ulica potpuno mijenja svoj dosadašnji izgled.

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Istočno Sarajevo

tržni centar

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