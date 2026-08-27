Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

Od jutros, od devet časova, novootvoreni tržni centar East Sarajevo City Park posjećuje veliki broj kupaca zainteresovanih za brojna sniženja.

„Pošla sam do Kengura jer djeca kreću sada u školu, ali kada sam vidjela da je tamo najveća gužva, odustala sam“, kaže jedna posjetiteljka.

Na 22.000 kvadratnih metara nalaze se brojne radnje domaćih i stranih brendova, poput Fashion&Friends, Planike, Barbose, Retroa, Office Shoesa, Legenda, Nike Outleta, Sport Visiona i Sport Realityja. Pored ovih brendova, u okviru centra posluju i ugostiteljski objekti, kao i Tropik market te prodavnica bijele tehnike i elektronike Neptun.

„Došao sam samo da vidim šta ima, a usput sam kupio patike“, kaže jedan posjetilac.

Ovo je do sada najveći tržni centar ovog tipa u Istočnom Sarajevu. Nalazi se pored prepoznatljivog tržnog centra Tom i poslovno-trgovinskog objekta poznatog kao Simpo. U neposrednoj blizini planirano je i otvaranje Lidla.

Otvaranjem novih sadržaja, Zmaj Jovina ulica potpuno mijenja svoj dosadašnji izgled.