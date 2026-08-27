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Han Pijesak će biti domaćin Sabora 30. avgusta

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 12:15

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Сабор бораца Хан Пијесак Ми знамо зашто
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom informacija o mogućem odlaganju Sabora boraca, koji je zakazan za 30. avgust u Han Pijesku sa početkom u 12.00 časova, želim da jasno poručim da se od održavanja ovog skupa ne odustaje, poručio je Slobodan Đurić, načelnik opštine Han Pijesak.

„Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježava se istog dana i prema tom danu imamo puno poštovanje, kao i prema svakoj porodici koja tog dana nosi svoju tugu, a Sabor u Han Pijesku je po karakteru i po programu upravo skup kulture i sjećanja“, rekao je Đurić te dodao:

„Ovo je okupljanje ljudi koji čuvaju sjećanje na svoje saborce, na njihovu žrtvu i na vrijeme u kojem je stvarana Republika Srpska. Han Pijesak nije slučajno mjesto ovog okupljanja. Na pozivu smo to jasno rekli“.

Kako su naveli u razgovoru, Han Pijesak, sjedište Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, mjesto je od posebnog istorijskog značaja i zato će im, kako kaže Đurić, biti čast da se upravo na tom mjestu, zajedno, prisjete borbe, žrtve i zajedništva koji su ugrađeni u temelje Republike Srpske i podsjete na važnost njenog očuvanja

Сабор бораца
Sabor boraca
Ustupljena fotografija

„Prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske uvažavamo i o njemu se razgovaralo tamo gde mu je mesto: u organizacionom odboru, sa boračkim organizacijama, bez polemike u javnosti. Odbor je potvrdio da će Sabor biti održan 30. avgusta. Na ovaj skup se dugo čekalo, pripreme su završene i očekuje se veliki broj učesnika. Opština Han Pijesak je sa svoje strane potpuno spremna: prostor je spreman kao i parking, sanitet i prijem gostiju“, rekao je Đurić.

Đurić je pozvao porodice poginulih boraca vojske i policije, ratne vojne invalide, demobilisane borce, predstavnike boračkih organizacija, sve organizacije proistekle iz odbrambeno – otadžbinskog rata kao i sve građane da tog dana budu njihovi gosti.

„Znamo zašto pamtimo. Znamo zašto poštujemo. Znamo zašto čuvamo“, zaključuje Đurić.

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Tagovi :

Sabor boračke populacije

Han Pijesak

Republika Srpska

Slobodan Đurić

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