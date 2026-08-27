Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

Autor:ATV redakcija
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Švajcarski teniser Sten Vavrinka naknadno je dobio vajld kard za igranje na US openu, saopštili su danas organizatori grend slem turnira.
- Nevjerovatno sam uzbuđen što prihvatam pozivnicu za US open 2026. i jedva čekam da ponovo zaigram pred publikom u Njujorku - napisao je 41-godišnji Vavrinka na društvenim mrežama.
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Šampion US opena iz 2016. godine će tako ipak posljednji turnir u karijeri odigrati u Njujorku. Švajcarcu je uručen vajld kard poslije odustajanja Amerikanca Patrika Kipsona koji se povrijedio.
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