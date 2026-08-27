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Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:14

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Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену
Foto: Tanjug / AP / Thibault Camus

Švajcarski teniser Sten Vavrinka naknadno je dobio vajld kard za igranje na US openu, saopštili su danas organizatori grend slem turnira.

- Nevjerovatno sam uzbuđen što prihvatam pozivnicu za US open 2026. i jedva čekam da ponovo zaigram pred publikom u Njujorku - napisao je 41-godišnji Vavrinka na društvenim mrežama.

Стен Вавринка

Tenis

Tužan kraj velike karijere: Vavrinka nije pozvan na Ju es open

Šampion US opena iz 2016. godine će tako ipak posljednji turnir u karijeri odigrati u Njujorku. Švajcarcu je uručen vajld kard poslije odustajanja Amerikanca Patrika Kipsona koji se povrijedio.

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Sten Vavrinka

US Open

tenis

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