Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

Švajcarski teniser Sten Vavrinka naknadno je dobio vajld kard za igranje na US openu, saopštili su danas organizatori grend slem turnira.

- Nevjerovatno sam uzbuđen što prihvatam pozivnicu za US open 2026. i jedva čekam da ponovo zaigram pred publikom u Njujorku - napisao je 41-godišnji Vavrinka na društvenim mrežama.

Tenis Tužan kraj velike karijere: Vavrinka nije pozvan na Ju es open

Šampion US opena iz 2016. godine će tako ipak posljednji turnir u karijeri odigrati u Njujorku. Švajcarcu je uručen vajld kard poslije odustajanja Amerikanca Patrika Kipsona koji se povrijedio.