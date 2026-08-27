Pojavio se snažan ciklon, prijete ozbiljne superćelijske oluje

Poslije dužeg vremena, nad Atlantikom, zapadno od Francuske, nalazi se snažan ciklon koji danima utiče na vrijeme u Evropi, od Španije i Portugalije, preko Francuske, do Britanskih ostrva.

Za danas se upozorava na veoma nestabilnu atmosferu nad dijelovima zapadne i centralne Evrope. Najviši nivo upozorenja izdat je za jugoistočnu i istočnu Francusku, gdje su mogući veoma krupan grad, orkanski udari vjetra, obilne padavine i snažni tornadi, piše Telegraf.

Posebno opasna meteorološka situacija očekuje se na području od centralne Francuske, preko doline Rone, prema Švajcarskoj i jugozapadnoj Njemačkoj. Za dio ovog područja izdat je nivo upozorenja 3 od 3, što ukazuje na potencijalno veoma opasno nevrijeme.

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Prema prognozi, atmosfera će biti izuzetno povoljna za razvoj snažnih i rotirajućih superćelijskih oluja. Očekuju se oluje koje mogu istovremeno donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, intenzivne padavine i tornada.

Najveći rizik od tornada u Francuskoj

Posebna pažnja usmjerena je na južni dio Centralnog masiva i dolinu Rone. Meteorološki parametri ukazuju na izraženu rotaciju u nižim slojevima atmosfere, uz veoma povoljne uslove za razvoj tornada.

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Najkritičniji period mogao bi biti između 18 i 21 čas po koordinisanom svjetskom vremenu (UTC), odnosno između 20 i 23 časa po lokalnom vremenu u Francuskoj. Ukoliko se u tom periodu formira superćelija povezana sa prizemnim slojem atmosfere, postoji mogućnost razvoja snažnog, pa čak i značajnog tornada.

Istovremeno, Centralni masiv mogao bi biti pogođen višestrukim olujama koje će prelaziti preko istog područja. Zbog toga postoji povećan rizik od lokalnih bujičnih poplava i veoma obilnih padavina.

Opasnost se širi prema Švajcarskoj i Njemačkoj

Nakon prolaska hladnog fronta, olujna aktivnost širiće se prema Švajcarskoj i jugozapadnoj Njemačkoj. Tamo se posebno izdvajaju jaki do veoma jaki udari vjetra, dok će opasnost od krupnog grada i dalje biti prisutna.

Nivo 2 izdat je i za područje od juga Francuske prema Švajcarskoj, kao i za zonu od centralne Francuske, preko Belgije, do zapadne Njemačke.

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Za zapadnu Francusku i sjeverozapadnu Italiju na snazi je nivo 1 zbog mogućnosti krupnog grada i jakih udara vjetra.

Nevrijeme moguće i u Velikoj Britaniji i Rumuniji

Oluje se očekuju i duž toplog fronta iznad Ujedinjenog Kraljevstva. Iako se ne očekuju tako ekstremni uslovi kao nad Francuskom, lokalno su mogući obilna kiša i krupan grad.

Posebna pažnja usmjerena je i na Rumuniju, gdje je izdat nivo 2. Očekuje se jače smicanje vjetra i razvoj superćelijskih oluja, uz rizik od krupnog grada i jakih udara vjetra.

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U pojedinim dijelovima Rumunije moguće su i obilne padavine, naročito u oblasti Karpata i duž frontalne zone na sjeveru zemlje.

Snažne superćelije glavni problem

Meteorološki modeli uglavnom se slažu da će superćelije biti dominantan tip oluja u najugroženijem području Francuske.

Kombinacija visoke raspoložive energije u atmosferi, snažnog vertikalnog smicanja vjetra i izražene rotacije stvara uslove za veoma organizovane oluje. Najveća opasnost biće od veoma krupnog grada, snažnih udara vjetra, ekstremnih padavina i tornada.

Situacija će se razvijati tokom popodneva, a olujna aktivnost mogla bi potrajati sve do kasnih večernjih i noćnih sati.

Građanima u područjima obuhvaćenim nivoima 2 i 3 savjetuje se poseban oprez tokom prolaska oluja, naročito zbog mogućnosti veoma krupnog grada, orkanskih udara vjetra, bujičnih poplava i tornada.