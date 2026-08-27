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Vujić: Porodica i ministarstvo čekaju instrukcije Mehanizma za preuzimanje tijela generala Mladića

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27.08.2026 15:09

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Ministarstvo pravde Srbije u kontaktu je sa porodicom generala Ratka Mladića u vezi sa preuzimanjem i prenošenjem njegovog tijela u Srbiju, rekao je ministar pravde Nenad Vujić.

- Porodica i mi sad čekamo instrukcije od Mehanizma - rekao je Vujić za Srnu.

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Na zvaničnom sajtu haškog Mehanizma još nije saopštena informaciji o smrti generala Ratka Mladića.

General Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu, potvrdila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević, koja je informaciju o tome dobila od generalovog sina Darka Mladića.

General Mladić je više puta izrazio želju da bude sahranjen pored kćerke Ane na topčiderskom groblju u Beogradu.

General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

Srpski general je pretrpio više moždanih udara.

Ратко Младић

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

Imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

(Srna)

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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