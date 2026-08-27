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Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:14

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Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije.

Čak 517 stranaca iz 33 zemlje nalazi se među turistima koji se vode kao nestali u Nepalu, nakon što su katastrofalne poplave opustošile ovu himalajsku zemlju i kineski Tibet, saopštili su u četvrtak zvaničnici za turizam.

Broj stranaca koji se vode kao nestali u okrugu Đirong na Tibetu iznosi 260, objavila je državna televizija CCTV, ali podaci o njihovim nacionalnostima još nisu dostupni.

Непал

Srbija

Državljanin Srbije među nestalima u smrtonosnoj poplavi u Nepalu

Najveći broj nestalih je iz susjedne Indije — 178, kao i iz SAD — 65, saopštio je Turistički odbor Nepala.

Najmanje 55 državljana, čiji je nestanak prijavljen ambasadi Malezije u Katmanduu, nije bilo moguće kontaktirati, saopštilo je u četvrtak malezijsko Ministarstvo spoljnih poslova. Turistički odbor Nepala navodi da je broj nestalih 51.

Bujica u Nepalu

U poplavama su nestala i 53 Ukrajinca, dok broj australijskih državljana kojima se izgubio trag iznosi 35. Ranije u četvrtak, australijska ministarka spoljnih poslova Peni Vong izjavila je da vlada sarađuje sa Nepalom na pronalaženju nestalih državljana.

Poslije katastrofe nestala su 33 britanska državljana, kao i 25 Kanađana.

Kao nestalo vodi se i devet Južnokorejaca koji su radili u hidroelektrani, dok je još 10 ostalo zarobljeno, saopštilo je u srijedu Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje.

Nestalo je i devet državljana Singapura, najmanje osam Nemaca i osam Rusa.

Izgubljen je kontakt i sa šest državljana Južne Afrike i šest Letonaca.

Ambasada Japana u Nepalu zatražila je potragu za pet državljana sa kojima nije uspjela da uspostavi kontakt, izjavila je premijerka Sanae Takaiči. Nestalo je i najmanje pet turista sa Novog Zelanda.

Od srijede se kao nestali vode i državljani Bjelorusije, Belgije, Bugarske, Finske, Francuske, Mađarske, Irske, Izraela, Italije, Kazahstana, Letonije, Litvanije, Holandije, Filipina, Portugala, Španije, Srbije, Švajcarske i Švedske, navodi se u saopštenju Turističkog odbora Nepala.

U srijedu je vodena bujica zahvatila teško pristupačno planinsko područje kojim prolaze brojni planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala, Katmanduom.

(RTS)

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Bujica u Nepalu

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