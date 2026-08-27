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Zaharova: "Koalicija voljnih" korak bliže direktnom ulasku NATO-a u ukrajinski sukob

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27.08.2026 12:48

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Захарова: "Коалиција вољних" корак ближе директном уласку НАТО-а у украјински сукоб

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da bi odgovor Rusije na ukrajinske udare britanskim oružjem mogli da budu britanski vojni objekti i tehnika u Ukrajini, ali i oni van njenih granica.

Ona je navela da je „Koalicija voljnih“ najavom formiranja multinacionalnih snaga za raspoređivanje u Ukrajini napravila još jedan korak ka većem učešću evropskih zemalja NATO-a u sukobu.

„U suštini, napravljen je još jedan korak ka sve većoj umiješanosti evropskih zemalja NATO-a u sukob koji oni navodno žele da riješe“, rekla je Zaharova.

Prema njenim riječima, Francuska, Njemačka i Velika Britanija imaju „destruktivnu ulogu“ u podsticanju ukrajinske krize.

Zaharova je optužila London i Pariz da predajom tehnoloških podataka i funkcija za sklapanje raketa Ukrajini pokušavaju da izbjegnu odgovornost za napade duboko na teritoriji Rusije.

„Neće uspjeti. Vi u Parizu, Londonu, Berlinu i drugim prestonicama snosite direktnu odgovornost za učešće u terorističkim napadima“, rekla je ona i upozorila da bi posljedice takve politike mogle da budu „potpuno nepredvidive“.

Zaharova je dodala da Moskva bilježi informacije o predaji tehnoloških podataka Ukrajini od strane Velike Britanije, neophodnih za potencijalnu proizvodnju krstarećih raketa „Storm Šedou“ u ukrajinskim fabrikama.

Prema njenim riječima, sličan korak najavio je i francuski predsjednik Emanuel Makron.

Ona je navela i da je francuski list „Figaro“, pozivajući se na izvor u kompaniji „Safran“, objavio da ta kompanija više od godinu dana oprema ukrajinsko-britansku krstareću raketu „Flamingo“ sistemima za navođenje i isporučuje navigacionu opremu za napade na Rusiju.

Zaharova je ocijenila da isporuka raketa „Storm Šedou“ potvrđuje neposredno učešće Londona u sukobu i pozvala je britansko rukovodstvo da odustane od „neprijateljske, agresivne politike“, upozorivši da ona može da dovede do prelaska sukoba na „fundamentalno novi nivo“.

„Više puta smo upozoravali da bi odgovor na ukrajinske udare uz primjenu britanskog oružja na teritoriji Rusije mogli da budu bilo koji britanski vojni objekti i tehnika u Ukrajini i van njenih granica“, rekla je Zaharova na konferenciji za medije, prenio je „Sputnjik“.

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Koalicija voljnih

Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

Moskva

Velika Britanija

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