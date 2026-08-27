Logo

"Za 3.764 korisnika inostrane penzije iz boračkih kategorija doprinose plaća ministarstvo"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:30

Komentari:

0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић одржао је данас састанак са представницима Фонда здравственог осигурања и Пореске управе Републике Српске о промјени основа здравственог осигурања корисника иностране пензије који имају статус борца, ратног војног инвалида, члана породице погинулог борца, цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić održao je danas sastanak sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja i Poreske uprave Republike Srpske o promjeni osnova zdravstvenog osiguranja korisnika inostrane penzije koji imaju status borca, ratnog vojnog invalida, člana porodice poginulog borca, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture.

Dogovoreno je da se 3.764 lica, koja su trenutno osigurana po osnovu inostrane penzije, od 1. septembra 2026. godine automatski prevedu na osnov osiguranja koji im pripada po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Promjena će biti izvršena razmjenom podataka između nadležnih institucija, bez potrebe da ova lica podnose pojedinačne zahtjeve.

Za ova lica obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje preuzima Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Ovim rješenjem 3.764 lica neće imati dodatni trošak za zdravstveno osiguranje, a njihova prava biće uređena po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Radan Ostojić

Inostranstvo

boračko-invalidska zaštita

Borci Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик одговорио Гранасу: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника

Republika Srpska

Dodik odgovorio Granasu: Ništa se ne pitate kada je u pitanju izbor visokog predstavnika

6 h

19
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Cilj - Veća primanja svih budžetskih korisnika u Srpskoj

6 h

5
Саво Минић

Republika Srpska

Sastanak u Istočnom Sarajevu: Minić danas sa američkim kongresmenom

7 h

33
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Republika Srpska

Dječak sa povredama stomaka helikopterom prevezen iz Banjaluke u Beograd

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima