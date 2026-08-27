"Za 3.764 korisnika inostrane penzije iz boračkih kategorija doprinose plaća ministarstvo"

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić održao je danas sastanak sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja i Poreske uprave Republike Srpske o promjeni osnova zdravstvenog osiguranja korisnika inostrane penzije koji imaju status borca, ratnog vojnog invalida, člana porodice poginulog borca, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture.

Dogovoreno je da se 3.764 lica, koja su trenutno osigurana po osnovu inostrane penzije, od 1. septembra 2026. godine automatski prevedu na osnov osiguranja koji im pripada po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Promjena će biti izvršena razmjenom podataka između nadležnih institucija, bez potrebe da ova lica podnose pojedinačne zahtjeve.

Za ova lica obavezu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje preuzima Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Ovim rješenjem 3.764 lica neće imati dodatni trošak za zdravstveno osiguranje, a njihova prava biće uređena po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.