Logo

Kajli Džener o povećanju grudi: "Želim da one uđu u prostoriju prije mene"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 14:24

Komentari:

0
Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка
Foto: YouTube/printscreen

Kajli Džener (29) je ponovo progovorila o kozmetičkim procedurama, otkrivajući da uprkos tome što je ranije izrazila žaljenje zbog operacije grudi, sada želi da one budu još veće.

Vlasnica kozmetičkog brenda je o tome govorila u podkastu „Bolja polovina sa Stasom i Vikom“.

„Želim da budu veće“, rekla je Džener. „To govorim svaki dan. Stalno govorim da moraju biti veće i uočljivije. Želim da moje grudi uđu u sobu prije mene.“

Njena prijateljica Anastasija Karanikolau, poznata kao Stasi, dodala je da je Džener „opsjednuta velikim grudima“ i da već godinu dana priča o još jednoj operaciji. Međutim, kada su je pitali da li zaista planira da se podvrgne još jednoj proceduri prije svog 30. rođendana, Džener je rekla ne. Umjesto toga, otkrila je da bi voljela da probuši pupak prije nego što napuni 30 godina.

„Mislim da bi ti se to svidelo jer voliš odjeću sa niskim strukom i imaš uzak struk. Izgledaćeš seksi“, komentarisala je njena prijateljica i kovoditeljka podkasta Viktorija Viljaroel.

Žaljenje zbog prve operacije

Džener je donijela odluku da uveća grudi sa 19 godina.

U epizodi rijaliti programa „Kardašijanke“ iz 2023. godine, priznala je svojoj prijateljici Anastasiji da se kaje zbog toga. „Uradila sam operaciju povećanja grudi prije nego što sam rodila Stormi. Nisam mislila da ću imati bebu sa 20 godina, a moje grudi su se još uvijek zarastale šest mjeseci nakon porođaja. Imala sam prelijepe, prirodne grudi. Savršene veličine, savršenog izgleda. Sada bih voljela da ih nikada nisam dodirnula.“

Svima koji razmišljaju o tome bih preporučila da sačekaju dok ne dobiju djecu“, dodala je. „Imam ćerku i slomilo bi mi srce kada bi željela da se operiše sa 19 godina.“

Objasnila je da je majčinstvo promijenilo njen pogled na ljepotu i kozmetičku hirurgiju. „Ona je najljepša stvar na svijetu. Želim da joj budem najbolja majka i uzor. Voljela bih da sam sve uradila drugačije, jer danas ne bih ništa promijenila na sebi“, zaključila je Džener.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kajli Džener

povećanje grudi

Operacija

Komentari (0)

Pročitajte više

Кајли Џенер Кардашијан ријалити инфлуенсерка

Scena

Bivša kuvarica tuži Kajli Džener: Zbog prekomjernog rada doživjela pobačaj

2 mj

0
Тимоти Шаламе и Кајли Џенер

Scena

"Neprijatno, neprijatno": Kajli Džener ne može da pobjegne od podsmijeha

5 mj

0
Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

Scena

Kajli Džener nosi grudnjak od sjemenki nara

6 mj

0
Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

Scena

Kajli Džener ponovo na meti podsmijeha

7 mj

0

Više iz rubrike

пјевачица музика народна музика фолк животна прича

Scena

Pjevačica progovorila o odrastanju u siromaštvu: „Nisam imala šta da obučem, jeli smo samo krompir“

7 h

0
Доли Партон наступа током своје турнеје „Pure & Simple“ 15. јуна 2016. у Филаделфији

Scena

Kome ostaje 450 miliona dolara Doli Parton? Nije imala djecu, o testamentu je govorila godinama prije smrti

7 h

0
Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.

Scena

Poznatom glumcu majka umrla tokom ljetovanja u Crnoj Gori

9 h

0
Мелина Галић Мелина Џиновић, позната и као Мелина Џиновић, рођена 1979 је босанска модна дизајнерка са седиштем у Србији, позната по својој женској одjећи „Хамел“. Њени дизајни често укључују уске хаљине које су постале популарне међу холивудским звијездама.

Scena

Bijesna Melina napravila skandal u Monte Karlu zbog torbe: Prevrću očima kad joj čuju ime

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

18

22

"Na dan smrti Mladića hoće da nas odvoje od matice i oduzmu nam prava koja nam pripadaju"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima