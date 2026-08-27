Kajli Džener o povećanju grudi: "Želim da one uđu u prostoriju prije mene"

Kajli Džener (29) je ponovo progovorila o kozmetičkim procedurama, otkrivajući da uprkos tome što je ranije izrazila žaljenje zbog operacije grudi, sada želi da one budu još veće.

Vlasnica kozmetičkog brenda je o tome govorila u podkastu „Bolja polovina sa Stasom i Vikom“.

„Želim da budu veće“, rekla je Džener. „To govorim svaki dan. Stalno govorim da moraju biti veće i uočljivije. Želim da moje grudi uđu u sobu prije mene.“

Njena prijateljica Anastasija Karanikolau, poznata kao Stasi, dodala je da je Džener „opsjednuta velikim grudima“ i da već godinu dana priča o još jednoj operaciji. Međutim, kada su je pitali da li zaista planira da se podvrgne još jednoj proceduri prije svog 30. rođendana, Džener je rekla ne. Umjesto toga, otkrila je da bi voljela da probuši pupak prije nego što napuni 30 godina.

„Mislim da bi ti se to svidelo jer voliš odjeću sa niskim strukom i imaš uzak struk. Izgledaćeš seksi“, komentarisala je njena prijateljica i kovoditeljka podkasta Viktorija Viljaroel.

Žaljenje zbog prve operacije

Džener je donijela odluku da uveća grudi sa 19 godina.

U epizodi rijaliti programa „Kardašijanke“ iz 2023. godine, priznala je svojoj prijateljici Anastasiji da se kaje zbog toga. „Uradila sam operaciju povećanja grudi prije nego što sam rodila Stormi. Nisam mislila da ću imati bebu sa 20 godina, a moje grudi su se još uvijek zarastale šest mjeseci nakon porođaja. Imala sam prelijepe, prirodne grudi. Savršene veličine, savršenog izgleda. Sada bih voljela da ih nikada nisam dodirnula.“

Svima koji razmišljaju o tome bih preporučila da sačekaju dok ne dobiju djecu“, dodala je. „Imam ćerku i slomilo bi mi srce kada bi željela da se operiše sa 19 godina.“

Objasnila je da je majčinstvo promijenilo njen pogled na ljepotu i kozmetičku hirurgiju. „Ona je najljepša stvar na svijetu. Želim da joj budem najbolja majka i uzor. Voljela bih da sam sve uradila drugačije, jer danas ne bih ništa promijenila na sebi“, zaključila je Džener.

(indeks)