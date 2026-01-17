Logo
Kajli Džener ponovo na meti podsmijeha

17.01.2026

15:28

Komentari:

0
Rijaliti zvijezda Kajli Džener opet je meta podsmijeha i kritika na društvenim mrežama nakon što je pokazala kako na nagovor svog šminkera potapa licu u posudu sa vodom punom leda, što služi kao priprema za šminkanje.

Kajli je snimila i video povodom toga koji je objavila na TikToku, a u opisu je ostavila kratku rečenicu.

"Stvari koje me Arijel (šminker) tjera da radim".

Za taj postupak hlađenja lica Kajli je koristila specijalnu posudu koja se zove FaceTub, a ima i otvor da disanje kako biste lice što duže ostavili pod vodom, navodi Super žena.

Kajli je snimala cijeli proces, pa se vid‌jelo da joj nije bilo svejedno, a ni prijatno i nije mogla da izdrži dovoljno dugo, bar prema riječima njenog šminkera.

"Osjećaj je bio kao smrzavanje mozga, ali po cijelom licu", rekla je Kajli u jednom trenutku.

Video je ubrzo postao viralan, kao i sve što uradi Kajli, a neki su čak i odlučili da što prije kupe takvu posudu.

Oni drugi su ostavljali negativne komentare i smatraju kako je "jako glupo dati 150 dolara za tako nešto", prenosi "CDM".

@kyliejenner

The things Ariel makes me do

♬ original sound - Kylie Jenner

Kajli Džener

