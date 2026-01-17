Logo
Američka pjevačica se udala za svog psa: Ženo, je li sve u redu s tobom?

Izvor:

Kurir

17.01.2026

15:26

Komentari:

0
Америчка пјевачица се удала за свог пса: Жено, је ли све у реду с тобом?
Foto: Printscreen/X/jenny lewis

Američka pjevačica Dženi Luis 50. rođendan proslavila je na neobičan način - simbolično se udala za svog psa Bobi Raubarba, pasmine kokapu. Ceremonija je održana u subotu, 10. januara, dva dana nakon rođendana, a na njoj su bili njeni prijatelji i članovi benda.

Dženi je na društvenim mrežama objavila niz fotografija sa proslave.

"Udala sam se za svog psa za svoj 50. rođendan. Blagoslov!", napisala je na platformi Eks uz nekoliko polaroid fotografija snimljenih u dvorištu.

Proslava sa prijateljima i bendom

Za ovu priliku pevačica je nosila vjenčanicu, a na proslavi su poslužene dvije višeslojne torte u duginim bojama. Na njima su bili natpisi "JL50" i "U dobro i u zlu, pristajem!". Na jednoj od fotografija Dženi u jednoj ruci drži crveno-ružičasti buket, a u drugoj povodac svog psa.

Među zvanicima su bili Morgan Nagler, Dejv Šer i Aleks Grinvald iz benda Fantom Planet, kao i muzičar Ben Gibard, koji je na proslavi i pevao sa njom.

Priča o Bobiju Raubarbu

O svom psu govorila je i u intervjuu za Roling Stoun 2023. godine. Tada je otkrila da ga je udomila u četrdesetim, u periodu kada joj je bilo posebno teško.

Horoskop

Zanimljivosti

Po prirodi diskretni: Pet horoskopskih znakova koji su majstori čuvanja tajni

"Bila sam u jako teškoj situaciji. Više od godinu dana bila sam izolovana, potpuno sama u karantinu, i morala sam da nađem nešto što će me natjerati da izađem iz kuće. Nemam djecu, ali ovaj pas mi je promijenio perspektivu - naučio me odgovornosti i brizi za drugo biće, za nešto izvan mene. To mi je bila važna lekcija. Zvuči očigledno, znam, ali ja tada stvarno nisam imala pojma. Maštala sam o tome da imam bijelog vuka. Umjesto toga, završila sam sa kokapuom."

Njena objava izazvala je zgražavanje, dok su joj mnogi pisali da je njen potez "odvratan", drugi su joj čestitali, a neki su se šalili na račun braka sa psom.

"Loša vijest: psi krizu sedme godine dobiju gotovo odmah. Dobra vijest: lako se liječi češkanjem po stomaku", "Možda zaboravi godišnjicu, ali samo mu oprostite", "Ženo, je li sve u redu s tobom?"

(Kurir)

Komentari (0)
