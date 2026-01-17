Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

Pjevačica Teodora Džehverović održala je nastup u Francuskoj, gdje je doživjela veliku neprijatnost.

Dok je nastupala na sceni sa svojim plesačicama, dečko iz publike je gađao čašom i pogodio je u grudi.

Uznemirujući snimak incidenta se pojavio na društvenim mrežama, a pjevačica na prvu nije znala šta je snašlo.

Spustila je glavu i zbunjeno gledala u pod i predmet koji je pogodio.

Kako se čini, a i po onome što je napisano, riječ je o čaši koja je pjevačicu udarila u grudi.

"U glavu, u glavu", čuje se na snimku.