Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

Pjevačica Teodora Džehverović održala je nastup u Francuskoj, gdje je doživjela veliku neprijatnost.
Dok je nastupala na sceni sa svojim plesačicama, dečko iz publike je gađao čašom i pogodio je u grudi.
Uznemirujući snimak incidenta se pojavio na društvenim mrežama, a pjevačica na prvu nije znala šta je snašlo.
Spustila je glavu i zbunjeno gledala u pod i predmet koji je pogodio.
Kako se čini, a i po onome što je napisano, riječ je o čaši koja je pjevačicu udarila u grudi.
"U glavu, u glavu", čuje se na snimku.
Zamisli platis kartu. Dodjes na nastup i kako da ispadnes faca. A da bacicu casu na pevacicu koja je dosla da peva i posteno zaradi svoj novac. pic.twitter.com/yBMxnn8qRO— ajfonfajv (@buba_u_supi_) January 16, 2026
