Banjalučani ogorčeni nakon prijetnji: Neki najavljuju tužbe

Građani Banjaluke užasnuti su činjenicom da bi u ovom gradu, nakon poskupljenja struje i vode, mogli da poskupe i grijanje i odvoz smeća.

S obzirom na prilično skromne kućne budžete mnogih, svako, pa i najmanje poskupljenje, pojačava glavobolju sa kojom se mnogi i bude i liježu.

Sa druge strane, Banjalučani su ogorčeni što Toplana i Čistoća traže više cijene svojih usluga, dok su radijatori u gradu često hladni, a mnoge ulice i naselja zatrpani smećem.

Podsjetimo, iz Eko toplana i Čistoće su gradskoj vlasti uputili zahtjev za poskupljenje grijanja i odvoza smeća, zaprijetivši da će, ako se Grad za koji dan ne oglasi, krenuti sa novim režimom sprovođenja svojih usluga.

Iz Eko toplana su zaprijetili da će, najprije, grijanje u stanovima, sa 22 stepena, spustiti na 19 stepeni. Sljedeća mjera biće skraćenje broja dana grijanja, počevši od aprila, a krajnja opcija sniženje temperature u stambenim prostorima na oko 17,5 stepeni?!

Ako se iz Grada uskoro ne oglase u vezi sa njihovim zahtjevom, iz "Čistoće“ poručuju da će za desetak dana redukovati odvoz smeća?!

Ove prijetnje su razbjesnile građane, koji već danima svoje nezadovoljstvo iskazuju preko društvenih mreža, piše "Srpska info".

"Redukovali ste vi kante i kontejnere u centru za 70%",

"Sram da vas bude! Zađite kroz Kuljane, pa vidite zbog čega bi dizali cijenu komunalija, a ne radite ništa",

"E, pa, gospodo iz Čistoće, suočićete se sa tužbom, zbog ugrožavanja zdravlja građana",

"Zar možete više redukovati svoj rad? Sram vas bilo! Radite minimalno, kao da imate jedan kamion i 3 smećara za cijeli grad, a narod vam redovno plaća, jer tužite odmah. Sramite se, marvo alava!“, samo su neki od komentara.

"Sramota! 13. januara sam prvi put ove godine vidio kamion Čistoće. Pokupiše ljudi samo u glavnoj ulici smeće i odoše. Sporednim ulicama u naselju Kuljani još par dana nećemo moći od smeća ni pješke proći. A dostaviće cijele račune?!",

"Kad nakupim dovoljno smeća, onda ću ga odvesti pred kapiju Čistoće!",

"Koji specijalni režim rada?! Vi ste već u režimu da ne odvozite. Dođite u Milana Brankovića i Jasimira Malčića da vidite deponiju! Nema asfalta, grn nije nijednom prošao, kao u Pokrovsku da živimo!“,

"Kako rade i kako čiste ovaj nekad uredan grad, a sad zapuštenu kasabu, puno im je i 1 KM platiti. Katastrofa!“,

"Ja ću svoje smeće voziti u svoj rodni kraj i paliti", dodaju pojedini građani Banjaluke.

"Grad je užasno prljav, i to centar grada!“, još je jedan od komentara na moguće poskupljenje smeća.

Građani su ljuti i na sam pomen poskupljenja grijanja, poručivši da je ono u Banjaluci, ionako "tanko“… Posebno su ogorčeni prijetnjama da će grijanje biti dodatno "zavrnuto“…

"Kod mene je stalno 17,5 stepeni, radijator mlak na -10?! Najašili ste vi svi narodu na grbaču!“,

"Super, kad cijene skaču, bar neka temperatura pada",

"Pa, to je smrzavanje ljudi",

"Ja sam redovni platiša. Ukoliko dođe do smanjenja isporuke ili obustave toplotne energije, ja ću ih tužiti",

"Grijanje redovno plaćam, a to što vi imate nesposobno rukovodstvo, vaš je problem. Smijeniti sve! Svake godine uvjek isti problemi, niste nizašta!“,

"Izdržaćemo još do 15. aprila, a onda trebaju svi da traže odjavu sa sistema centralnog grijanja, pa da sami riješe svoje grijanje! A oni neka se prepucavaju preko koga hoće!“,

"Evo, pronašla sam da toplotno grijanje koristi 20.000 ljudi u Banjaluci, pa računajte kolike su te cifre na mjesečnom nivou. Ne može me niko ubijediti da bar 80% tog novca nije dovoljno za nabavku drveta, peleta ili šta već toplana koristi…“,

"Pa, ljudi 5 mjeseci plaćaju grijanje ljeti, a sad nemate para da grijete narod?! Gdje idu te pare? To su milionske cifre, ali radije ćete ih u svoj džep strpati, očigledno!“,

"Bilo bi korektno da se nadležni domaćinski odnose prema budžetu grada i da se postave prioriteti. Ovo što se zove grad, ne liči na grad, a posebno zimi. Toplovod nam dobro dođe da imamo i par metara čistih trotoara, kako bi stariji stanovnici mogli da izađu po hljeb, kad zaledi“,

"Banjaluka – grad u kojem plaćate ono što nemate… Plaćate grijanje kojeg nemate, parking kojeg nemate, odvoz smeća kojeg nemate, vodu koju nemate…“,

"Obična selendra, u kojoj ništa ne funkcioniše“, neki su od komentara ogorčenih građana.

Banjalučane posebno ljuti to što, dok mnogi od njih žive izuzetno skromno, svako trči da im na leđa natovari novi trošak…

"Sav svoj nerad i neznanje prebaciše na građane. Dokle?“,

"Srednjoškolci nam vode grad, naravno da sve propada. Dno ima, izgleda, duplo dno, kao u gepeku",

"Baš ste uzjašili ovaj narod! Samo hoćete pare i poskupljenja, a da ništa ne date zauzvrat. Ovo je, stvarno, sramota!“.