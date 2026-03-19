Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

Autor:ATV
19.03.2026
12:21
Komentari:0
Predsjednik SNSD Milorad Dodik razgovarao je danas sa Njegovim blaženstvom patrijarhom jerusalimskim Teofilom III o stanju pravoslavnih hramova i vjerujućeg naroda u Svetoj zemlji.
"Potvrdio je da se svi mole za prestanak oružanih sukoba i smirivanje situacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik ističe da je Patrijarh Teofil blagoslovio naš narod i poželio da u miru dočekamo praznik nad praznicima - Vaskrsenje Hristovo.
"Nadam se da ću uskoro imati priliku da se ponovo vidim s njim", poručio je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Trenutno na programu