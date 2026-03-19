Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

Predsjednik SNSD Milorad Dodik razgovarao je danas sa Njegovim blaženstvom patrijarhom jerusalimskim Teofilom III o stanju pravoslavnih hramova i vjerujućeg naroda u Svetoj zemlji.

"Potvrdio je da se svi mole za prestanak oružanih sukoba i smirivanje situacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik ističe da je Patrijarh Teofil blagoslovio naš narod i poželio da u miru dočekamo praznik nad praznicima - Vaskrsenje Hristovo.

"Nadam se da ću uskoro imati priliku da se ponovo vidim s njim", poručio je Dodik.