Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

Autor:

ATV

19.03.2026

12:21

Милорад Додик разговарао са јерусалимским патријархом Теофилом III
Foto: Milorad Dodik/X

Predsjednik SNSD Milorad Dodik razgovarao je danas sa Njegovim blaženstvom patrijarhom jerusalimskim Teofilom III o stanju pravoslavnih hramova i vjerujućeg naroda u Svetoj zemlji.

"Potvrdio je da se svi mole za prestanak oružanih sukoba i smirivanje situacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik ističe da je Patrijarh Teofil blagoslovio naš narod i poželio da u miru dočekamo praznik nad praznicima - Vaskrsenje Hristovo.

"Nadam se da ću uskoro imati priliku da se ponovo vidim s njim", poručio je Dodik.

Milorad Dodik

Teofil III

