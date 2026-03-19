Elektrane Stanari demantovale navode o masovnim otkazima

Autor:ATV
19.03.2026
11:44
Komentari:1
Elektrane Stanari demantovale su tvrdnje o navodnim masovnim otpuštanjima koje su se pojavile u javnosti, ističući da takve informacije ne odgovaraju stvarnom stanju.
Iz kompanije navode da nije bilo, niti će biti masovnih otkaza, te da je do zabune najvjerovatnije došlo zbog redovnih kadrovskih promjena u skladu sa utvrđenim radnim, stručnim i bezbjednosnim standardima.
"Od početka 2026. godine radni odnos je prestao za 30 zaposlenih, od čega je 20 radnika dobilo otkaz, dok je istovremeno pokrenut postupak za prijem 12 novih radnika.Elektrane Stanari trenutno zapošljavaju 1.162 radnika, a tokom 2025. godine u budžet Republike Srpske uplatile su 37,4 miliona maraka po različitim osnovama", navodi se u saopštenju.
Iz ove kompanije poručuju da ostaju stabilan i pouzdan poslodavac, uz kontinuirana ulaganja u unapređenje poslovanja i bezbjednost rada.
