Logo
Large banner

Konzorcijum Logistika BiH upućuje konačni poziv: Počinjemo 23. marta

Autor:

ATV

19.03.2026

11:42

Komentari:

0
Превозници протестују
Foto: ATV
Foto: ATV

Plenum Konzorcijuma Logistika BiH uputila je treći i konačni poziv - najavu operativnih protesta, koji će započeti 23. marta 2026. godine.

"Ovim putem obavještavamo sve nadležne institucije, službenike i javnost da su transportni procesi dovedeni u stanje potpune neizvodljivosti, te da su prevoznici iz BiH faktički onemogućeni u ostvarivanju osnovnog prava na rad", ističe se u saopštenju.

Kao razloge za proteste ističu:

1. Međunarodni problem – pravo na rad u EU (90/180)

"Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje - kako je moguće da profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do 90 dana nisu sigurnosna prijetnja, a od 91. dana postaju", iako posjeduju sva potrebna dokumenta, licence i dozvole? Zahtijevamo - pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisan status profesionalnih vozača i amnestiju svih izrečenih zabrana ulaska za vozače iz BiH - dodaje se u saopštenju.

2. Unutrašnji zahtjevi – sistemsko rješavanje sektora

"Nakon 14 mjeseci obećanja bez realizacije, zahtijevamo hitno i bez odlaganja - povrat dijela trošarina na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport, od Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) da realizuje zaključke definisane kroz 18 tačaka, u cilju uspostavljanja državne ravnopravnosti, ubrzanja procedura i smanjenja čekanja na granicama, od Ministarstva komunikacija i transporta BiH (MKT) da ispuni 17 dogovorenih tačaka, koje su već usaglašene sa predstavnicima sektora i fiskalno rasterećenje sektora",dodaje se u saopštenju Konzorcijuma.

Navode da će protest biti demokratski, zakoniti, organizovani i profesionalni, te bez bilo kakvog avanturizma ili incidenata.

"Posebno naglašavamo da će se tokom trajanja protesta u potpunosti poštovati sve naredbe i upute službenih lica Policije, graničnih službi i Ministarstava unutrašnjih poslova. Sve aktivnosti će se odvijati u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu kretanje i javni red. Koordinatori na terenu biće u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i službenicima, uz punu saradnju sa građanima, kako bi se očuvao red, sigurnost i dostojanstvo svih učesnika", ističe se u saopštenju.

Ističu da će kretanje transportnih jedinica biti usklađeno sa važećim propisima i koordinisano na terenu, ali uz jasnu poruku - transportni procesi se više ne mogu odvijati u uslovima u kojima je sektor sistemski blokiran.

"Ovo nije protest protiv države – ovo je borba za pravo na rad, dostojanstvo i opstanak sektora koji nosi ekonomiju Bosne i Hercegovine. Protesti će trajati do potpunog ispunjenja zahtjeva. Svako dalje ignorisanje problema znači direktnu odgovornost za kolaps transportnog sektora, poremećaj lanaca snabdijevanja, ozbiljne ekonomske posljedice po Bosnu i Hercegovinu", zaključuje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Blokada granica prevoznici

Konzorcijum "Logistika BiH"

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner